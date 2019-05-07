Саснович легко обыграла Шмидлову в Мадриде 1 7.05.2019, 15:10

Александра Саснович

Фото: tennis.by

В следующем раунде белоруска, скорее всего, сыграет против первой ракетки мира Наоми Осаки.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№35 WTA) вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде, уверенно одолев словачку Анну-Каролину Шмидлову (№109 WTA) — 6:2, 6:2, сообщает tut.by.

Белоруска не испытала никаких проблем со своей соперницей. В первом сете Александра сделала брейки в третьем и седьмом геймах, не позволив Шмидловой заработать даже брейк-пойнт.

Во втором сете Саснович вела 4:0, но позволила словачке немного приблизиться (4:2). Впрочем, краткосрочный спад никак не повлиял на итог матча. Уже в следующем гейме белоруска вновь сделала брейк, а затем легко взяла свою подачу.

Ключевым фактором победы стала великолепная игра Александры на приеме первой подачи.

Статистика матча Саснович — Шмидлова.

Попадание первой подачи: 58% — 67%

Выигрыш первой подачи: 71% — 42%

Выигрыш второй подачи: 55% — 56%

Эйсы: 0 — 3

Двойные ошибки: 1 — 1

Реализация брейк-пойнтов: 42% (5 из 12) — 100% (1 из 1)

Все выигранные очки: 40 — 57

В следующем раунде Саснович, скорее всего, сыграет против первой ракетки мира Наоми Осаки.