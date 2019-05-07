Десять курьезных роликов с дорог и парковок Беларуси 7.05.2019, 20:42

2,701

Видеорегистраторы здорово оживили нашу жизнь.

Даже гениальный рассказчик не может досконально воспроизвести с помощью слов уличную драку аистов в Чижовке или случай с сотрудниками ГАИ, которых не пропустили на переходе. Все-таки видеорегистраторы здорово оживили нашу жизнь! То, что раньше было приукрашенным анекдотом, теперь попадает в объектив автомобильной камеры и становится фактическим достоянием общественности. «Онлайнер» предлагает десять роликов, в которых зафиксированы курьезные ситуации с белорусских дорог.

Две попытки дрифта — две неудачи

Говорят, не умеешь — не берись. А если взялся, то делай выводы. Но упорный водитель темного седана в Бресте неудачу не воспринял как должное. Первая попытка пустить автомобиль в управляемый занос привела к развороту на 180 градусов, а вторая закончилась в дорожном ограждении.

Маневры зафиксировала камера брестского интернет-провайдера на круговом перекрестке бульвара Шевченко и ул. Набережной.

Ручной разворот троллейбуса

А это картинка с улицы Сурганова в Минске. Судя по всему, в троллейбусе произошла неполадка или случилось что-то еще, в любом случае — потребовалось машину развернуть. Это пришлось делать вручную. По мнению автора ролика, помогали бедолаге другие водители общественного транспорта.

Полусфера прилипла

Немало дорожных курьезов связано с неудачной парковкой. Вот одно такое происшествие, которое попало в объектив регистратора на ул. Толбухина в Минске. Как рассказывал автор видео, на тротуарах были размещены бетонные полусферы, которые по задумке должны предотвращать заезд автомобилей. Но работает эта мера не всегда эффективно.

— Вероятно, водитель не увидел полусферу под снегом и, съезжая с тротуара, наехал на нее днищем, — предположил собеседник. — Стащил и попытался уехать, но что-то пошло не так.

По словам автора ролика, водитель кроссовера пытался избавиться от настырной полусферы несколько раз, но все безрезультатно — конструкция застряла и не хотела «отлипать». Чем все закончилось, история умалчивает: очевидец покинул место курьеза.

Чем иногда чревата парковка на зеленой зоне

Еще одна комичная ситуация, связанная со стоянкой автомобилей, произошла на ул. Большая Слепня в столице. С машино-местами проблема, и некоторые водители паркуются на газоне. Однажды у обочины стали вести подготовительные работы, вероятно, для замены бордюров. В итоге два автомобиля оказались отрезаны от «большой земли».

Рабочие действовали согласно плану. К ним не придерешься, ведь парковка на травке не регламентирована и не должна учитываться при проведении строительных работ.

Негабарит и узкое место

Поначалу жители домов в Каменной Горке возмущались, дескать, куда этот кран едет — не протиснется ведь! Неужели нельзя было согласовать, принять меры? В результате негабарит застрял — с обеих сторон припаркованы автомобили, рядом — площадка для мусорных контейнеров.

Однако, когда мы стали выяснять, оказалось, что как раз транспортировка строительного крана была согласована. А автовладельцев просили убрать машины. Но как водится, многие, вероятно, подумали, что это не всерьез, понарошку и вообще я не помешаю.

В итоге потребовалось вмешательство ГАИ, сотрудники которой связывались с водителями и просили отогнать машины.

Колесо, стой! Ты куда?

Каждый раз в пик сезона по смене зимних шин на летние (или наоборот) происходит одна и та же история: на оживленной улице или трассе окружающие вдруг замечают колесо, которое несется «со всей дури», явно грозясь повредить автомобили.

Такой случай попал в объектив регистратора год назад на минской кольцевой дороге. «Скорее всего, у Toyota открутились болты, и колесо на скорости отвалилось, — высказал такую версию очевидец. — Мое предположение, что после „переобувки“ на лето плохо поджали болты. Повезло, что никто не пострадал».

А через некоторое время с редакцией связался сам водитель Toyota, который подтвердил слова свидетеля. Он объяснил, что менял колеса на шиномонтаже и не проверил затяжку болтов. Когда утром выехал на кольцевую, колесо отлетело. В это время автомобиль двигался со скоростью потока — 90—100 км/ч!

Колесо никого не зацепило, а вот у автомобиля были повреждены крыло и тормозной диск. Добрые люди помогли отбуксировать автомобиль на обочину и прикрутить колесо. Автовладелец сразу же проверил остальные болты, которые тоже оказались не затянутыми до конца.

Что будет, если не пропустить на переходе трех инспекторов ГАИ?

Ответ знает водитель Citroen, который на улице Крупской в Минске проехал, вероятно, по инерции, не предоставив преимущество трем сотрудникам ДПС. Разумеется, сразу был остановлен для разбирательства.

Вскоре в пресс-службе Минской ГАИ сообщили: «За рулем Citroen оказался мужчина 1973 года рождения. Он привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Водитель с нарушением согласился».

Беги, пешеход, беги…

Опять в поле зрения ситуация с пешеходом. Только на этот раз в неудобном положении оказался мужчина, пытавшийся пересечь улицу Долгобродскую в столице. Справа — автомобили, слева — ограждение, а сзади приближается трамвай. Пришлось убегать...

Так продолжалось до спасительного разрыва в ограждении. Была ли возможность у пешехода пересечь дорогу в регламентированном месте?

Водители-призраки на белорусских дорогах

Geisterfahrer (в пер. «водители-призраки») — так в Германии называют автомобилистов, по ошибке выехавших на встречную полосу. Это к слову о том, что проблема не только белорусская или российская. Даже в странах с отличной организацией дорожного движения и понятными указателями люди ошибаются. Не говоря уже про Беларусь.

Картинка с МКАД-2. Встречные машины истошно моргают дальним светом фар. Автор видео решает, что впереди ГАИ, но нет... Невозмутимо по крайней левой полосе навстречу потоку движется Renault.

— За рулем, как мне показалось, была женщина, в машине также находился пассажир. Прикол в том, что я «моргал» ей дальним светом, думал, она сообразит. А она в ответ подняла ладошку, поблагодарив. Мне кажется, она не поняла, в чем дело, думала, что я ей о ГАИ «моргаю». Я, в свою очередь, был в шоке, — добавил автор ролика.

Гопники в Чижовке

«Драка гопников на дороге» — так назвал сюжет автор еще одного видео. Запись была сделана на перекрестке Ташкентской и Уборевича. «Сначала мы подумали, что птицы устроили брачные танцы, — рассказывает Андрей. — Когда увидели, что во все стороны летят перья, поняли, что это самые настоящие дорожные разборки».

Автор ролика заметил: если присмотреться, на видео можно увидеть, как на столбе, расположенном рядом, стоит дама, которая наблюдает за парнями, «вышедшими на разы», как в старые добрые времена Чижовки.