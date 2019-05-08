Стали известны последние слова экипажа Superjet диспетчерам в Шереметьево 8.05.2019, 9:20

7,340

ФОТО: AP

Расшифровка переговоров вызывает у профессионалов немало вопросов.

Стало известно, о чем кричал земле экипаж рокового борта номер 1492, 5 мая выполнявшего вечерний рейс Москва-Мурманск. Расшифровку переговоров КВС (командира воздушного судна) с диспетчерами «Шереметьево» рядовому пассажиру не понять, а вот у профессионалов она вызывает немало вопросов. О самых загадочных местах беседы земли с воздухом «МК» расспросил заслуженного пилота СССР с 40-летним стажем пилотирования Олега Смирнова.

- Олег Михайлович, из записи переговоров КВС борта 1492 с диспетчером понятно, что борт запросил аварийную посадку и получил на нее разрешение. А вот что значат слова командира «Самолет горит в молнии»? Все же видели кадры, на которых лайнер загорается уже на земле.

- Думаю, что это просто эмоции командира судна. Если в борт попала молния, он не может в штатном режиме заходить на посадку. А КВС говорит, что «пока все нормально, штатно». Молния обычно попадает в нос самолета, ее притягивает установленная там металлическая антенна радиолокатора. Это действительно впечатляет даже бывалых пилотов. Но, как правило, молния не приносит фатальных последствий, только выводит из строя электрику и электронику. Скорее всего, именно это на борту и произошло. Командир говорил с землей на аварийной частоте, что делается в случае отказа основного радиоприемника. Но что «самолет горит» - это, скорее всего, образное, эмоциональное описание ситуации.

- На записи КВС сообщает диспетчеру: «Мы не готовы к заходу». Это о чем говорит?

- О том, что борт не может заходить на посадку в автоматическом режиме. Что какая-то часть навигационной аппаратуры отказала. Но при этом борт сообщает о заходе по ИЛС. ИЛС — это замечательная, очень удобная система для посадки самолета. Значит, она не отказала. Странно другое: борт 1492 извещает об аварийной посадке. Это значит, что к ее моменту вдоль ВПП уже должны стоять пожарные машины, готовые к тушению, с максимальной концентрацией в зоне предположительной посадки (профессионалам нетрудно ее рассчитать). В случае с «Суперджетом» машины подъехали через минуту с лишним. Это тоже быстро. Но учитывая, что борт предупреждал об аварийной посадке, это нарушение со стороны наземных служб.

- Да, на записи диспетчер говорит: «Аварийные службы на полосы». А потом: «Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…» И через секунду: «Смотри! Ой, б...!» То есть, для наземных служб возгорание при аварийной посадке большой сюрприз?!

- В авиации пожар и отказ двигателей - нередкое дело! Я более 40 лет отлетал, миллионы людей доверяли мне свои жизни — и все сегодня бодры и веселы. А все потому что у нас школа была другая. Обучать молодежь ручному пилотированию слишком дорого.