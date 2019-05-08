Ученые рассказали, как человечество изменило Землю за последние 50 лет 1 8.05.2019, 13:58

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Фото: NASA

На сбор данных и их анализ ушло три года.

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека. Об этом сообщается на сайте организации, сообщает naked-science.ru.

В работе участвовали 145 ученых из 50 стран, которые сотрудничали еще с 310 исследователями и экспертами. Они оценивали изменения, которые произошли в биоразнообразии за последние 50 лет. На сбор данных (около 15 тысяч научных и государственных источников) и их анализ ушло три года. В итоговом докладе представляется картина, которая стала результатом взаимосвязи между путями экономического развития и их воздействием на природу.

Авторы обнаружили, что сейчас один миллион видов животных находится под угрозой исчезновения. Более одной трети поверхности планеты и 75 процентов ее ресурсов пресной воды отводится сельскому хозяйству и животноводству. Ежегодно во всем мире добывается 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Продуктивность земной поверхности по всей планете снизилась на 23 процента. До 300 миллионов человек подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов из-за изменения прибрежных мест обитания.

За последние сто лет количество локальных видов на суше сократилось на 20 процентов. Сегодня 40 процентам амфибий, 33 процентам кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение. Девять процентов всех одомашненных пород млекопитающих вымерли к 2016 году, еще тысяча пород находится под угрозой сейчас. Ежегодно в мировые воды сбрасывается 300-400 миллионов тонн тяжелых металлов, токсичных осадков и других промышленных отходов. Удобрения, попадающие в прибрежные экосистемы, образовали около 400 океанических «мертвых зон», чья общая площадь — 245 тысяч квадратных километров — превышает площадь Великобритании.

Руководитель исследования Роберт Ватсон (Robert Watson) рассказал о своем видении ситуации:

«Мы разрушаем основы своей экономики, средств к существованию, продовольственной безопасности, своего здоровья и качества жизни по всему миру. Однако благодаря «трансформационным изменениям» природу все еще можно восстановить, сохранить и использовать стабильно — это ключ к достижению большинства глобальных целей. Под трансформационными изменениями мы понимаем фундаментальную общественную реорганизацию, касающуюся технологических, экономических и социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности».