В Минске задержали ингушского блогера и журналиста Исмаила Нальгиева 8.05.2019, 15:47

Исмаил Нальгиев

Его могут выдать России.

Председатель Ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов сообщил baj.by о том, что ингушский оппозиционный блогер и журналист Исмаил Нальгиев задержан в минском аэропорту при выезде из станы. Родственники опасаются, что Нальгиев будет передан российским властям.

По словам политика, Исмаил Нальгиев — блогер и журналист, один из лидеров протестов в Ингушетии, который часто сталкивается с преследованием по политическим мотивам. Исмаил должен был вылететь из Минска в Европу 8 мая, но был задержан на пограничном контроле в связи с тем, что он якобы находиться в российском списке разыскиваемых лиц.

Информацию об этом Белорусской ассоциации журналистов подтвердили в пограничном комитете Беларуси.

Сейчас Исмаил Нальгиев находится в Отделе внутренних дел в Национальном аэропорту, правоохранители решают его дальнейшую судьбу.

Дежурный по ОВД заверил журналистов в том, что «без надлежащего процессуального оформления Нальгиев выдан России не будет».

К задержанному из Минска выехал адвокат.