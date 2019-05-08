закрыть
8 мая 2019, среда, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Минске задержали ингушского блогера и журналиста Исмаила Нальгиева

  • 8.05.2019, 15:47
Исмаил Нальгиев

Его могут выдать России.

Председатель Ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов сообщил baj.by о том, что ингушский оппозиционный блогер и журналист Исмаил Нальгиев задержан в минском аэропорту при выезде из станы. Родственники опасаются, что Нальгиев будет передан российским властям.

По словам политика, Исмаил Нальгиев — блогер и журналист, один из лидеров протестов в Ингушетии, который часто сталкивается с преследованием по политическим мотивам. Исмаил должен был вылететь из Минска в Европу 8 мая, но был задержан на пограничном контроле в связи с тем, что он якобы находиться в российском списке разыскиваемых лиц.

Информацию об этом Белорусской ассоциации журналистов подтвердили в пограничном комитете Беларуси.

Сейчас Исмаил Нальгиев находится в Отделе внутренних дел в Национальном аэропорту, правоохранители решают его дальнейшую судьбу.

Дежурный по ОВД заверил журналистов в том, что «без надлежащего процессуального оформления Нальгиев выдан России не будет».

К задержанному из Минска выехал адвокат.


популярное за неделю

Мнение

Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев