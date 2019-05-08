МЧС предупреждает о заморозках 9 мая 3 8.05.2019, 19:54

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Ночью 9 мая по Минской области ожидаются заморозки до -3.

На сайте МЧС появилось предупреждение о «неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 мая».

Ночью 9 мая по Минской области ожидаются заморозки 0...-3. По данным Белгидромета, заморозки также прогнозируются местами по стране.

МЧС напоминает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.