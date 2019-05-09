«Тоттенхэм» на последних секундах вышел в финал Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» на последних секундах вышел в финал Лиги чемпионов1
- 9.05.2019, 8:09
В финале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" на своем поле уступил английскому "Тоттенхэму" (2:3). Решающий мяч забит на пятой добавленной минуте, сообщает pressball.by.
"Аякс" — "Тоттенхэм" — 2:3
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Фелтман, 60), ван де Бек (Магальян, 90), де Йонг, Зиех, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Фертонген, Роуз (Дэйвис, 82), Сиссоко, Ваньяма (Льоренте, 46), Эриксен, Алли, Лукас Моура, Сон Хын Мин.
Голы: 1:0 — де Лигт (5). 2:0 — Зиех (35). 2:1 — Лукас Моура (55). 2:2 — Лукас Моура (59). 2:3 — Лукас Моура (96+).
Предупреждения: Сиссоко (16). Дольберг (50). Роуз (76). Зиех (77). Онана (95+).
Первая встреча завершилась победой голландской команды (1:0).
В финале турнира "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".