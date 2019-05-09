Гол Михаила Гордейчука помог «Тоболу» разгромить подопечных Алексея Шпилевского 9.05.2019, 9:37

Белорусский легионер отличился в четвертьфинале Кубка Казахстана.

Костанайский "Тобол" в матче 1/4 финала Кубка Казахстана на выезде разгромил алматинский "Кайрат" со счетом 5:1, сообщает pressball.by.

Один из голов в ворота команды Алексея Шпилевского забил белорусский легионер Михаил Гордейчук.

"Кайрат" — "Тобол" — 1:5

Голы: 0:1 — Турысбек (13). 0:2 — Федин (25). 0:3 — Гордейчук (45). 0:4 — Куат (59, автогол). 0:5 — Нургалиев (87). 1:5 — Сарсенов (90+1).