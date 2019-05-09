Фотофакт: Белорусских ветеранов 9 мая поздравили с Новым годом 5 9.05.2019, 11:01

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Фото: belta.by

Инцидент произошел в Витебске.

Вот такие оригинальные поздравления получили в Витебске ветераны накануне 9 мая. Наверное, местные чиновники рассчитывают, что пожилые герои войны слепы и не станут читать открытку, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Не стыдно ли Первомайской районной организации ветеранов, а в частности ее председателю А.В. Козлову, присылать такие поздравления? Прекрасное отношении к людям в нашей стране, - пишут возмущенные жители Витебска.