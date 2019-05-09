«Кредитов не брали»: сестры из Кобрина с нуля запустили успешный бизнес на одежде 9.05.2019, 11:19

Фото из группы TheYoung Clothes в соцсети ВКонтакте

Девушки из райцентра открыли магазин в Минске.

Сестры Кристина и Вика Левонюк 3 года назад начали производить одежду под собственным брендом «The young clothes». Девушки не позиционируют себя дизайнерами. Они говорят, что производят одежду, которую носили бы сами и не стремятся угнаться за модой. Начиналось все с перепродажи вещей в соцсети ВКонтакте, а сегодня девушки думают о расширении бизнеса, пишет tut.by.

Идея начать свое дело у Кристины появилась в 2013 году. На тот момент она решила уйти из компании «ARTOX» и стать байером. Рассказала об этом своей родной сестре Вике, которая на тот момент заканчивала школу. Она согласилась помочь.

— Тогда в Минске не было масс маркета. Купить брендовую вещь можно было только за границей. Я подумала, что мы сможем успешно продавать здесь такие марки, как: ZARA, H&M, Mango и тому подобное. Быстро сделали визы и поехали с сестрой, — рассказывает Кристина.

В первую поездку девушки взяли с собой около 2000 долларов. Все заработали с сестрой сами и около 500 долларов одолжил отец. За время работы Кристине удалось что-то отложить, также она занималась копирайтом, писала тексты для одного из сайтов. Тогда ей платили 60 долларов за один материал. По словам Кристины, это был вполне высокий гонорар. Основной площадкой для продажи у девушек была соцсеть ВКонтакте. Там они создали группу, запустили за минимальную сумму рекламу и стали продавать.

— Возможно, это нескромно звучит, но мы всегда были уверены в своих силах. За 3 года работы на нашу группу подписалось около 7000 человек. Мы не проводили анализ того, что носит основная масса людей. Покупая вещи, полагались сугубо на свой вкус, хотя уже тогда понимали, что, если не продадим, то обратно отвезти не сможем.

Позже девушки все же стали коммуницировать со своими подписчиками через комментарии. Они не просто перепродавали вещи, а старались их скомбинировать, создать образ и красиво отснять. Тогда в их родительском доме в Кобрине шел ремонт, было много строительных материалов. Вика и Кристина решили воспользоваться возможностью и соорудили себе небольшую фотозону: выделили островок 1,5 на 1,5 метра, постелили там ламинат, а стены, табуретку и комод покрасили в белый цвет.

Девушки выкладывали отснятые фотографии и смотрели, сколько комментариев и лайков она наберет. Таким образом они выясняли вкусы и предпочтения своих покупателей, что нравится, а что — нет. Вещи продавались успешно, количество подписчиков увеличивалось, но в какой-то момент они все же перестали прибавляться. Постоянные клиенты были, но развития в этом интернет-магазине девушки не видели. Стали искать выход и думать о своем собственном производстве.

— Тяжеловато было кататься туда-сюда и таскать по 3−4 чемодана вещей с собой. Мы практически не спали и очень уставали. Заказов стало меньше, как-то все шло ровно, а хотелось роста. Но, как у всех, наверное, вначале был страх и много вопросов, такого плана как: где взять деньги на ткани, кто будет шить одежду, кто конструировать, где и как мы будем продавать свои вещи и главное, где возьмем первоначальный капитал?

В бизнес-план девушки вписывали все, что могли оплатить в Беларуси: аренду за три месяца, кассовый аппарат, стулья.

Вика и Кристина привыкли надеяться только на себя. Родители у них обычные люди, зарабатывают так, чтоб хватало на жизнь: папа бригадир, а мама заведующая торгового центра в Кобрине. Они могли помочь, но все же девушкам хотелось максимально обойтись без их помощи. Вика и Кристина узнали о том, что могут получить субсидию на открытие своего бизнеса от государства. Стали звонить в центр занятости и узнавать, что для этого нужно сделать.

— Когда мы позвонили туда и стали рассказывать о планах — открыть магазин одежды, нам сказали, что на такое денег не дают. Позже Вика с мамой гуляли по городу и решили еще раз зайти и поговорить со специалистами лично. Женщина, которая на тот момент занималась нашим вопросом, при личной встрече очень прониклась идеей. Тут и мама помогла, рассказывая о том, как сильно мы хотим производить одежду под своим собственным брендом.

Оказалось, что все-таки субсидию на такой вид деятельности, как пошив и продажа одежды, получить можно. Для этого нужно было пройти обучение в Бресте и написать бизнес-план, где должны были быть расписаны все расходы и время, спустя которое бизнес начнет приносить прибыль. На учебу поехала Вика, так как на тот момент ей было 18 лет и она нигде не работала.

— В Брест я поехала не сразу. Сначала меня поставили на учет нуждающихся в работе. В течение месяца мне звонили и предлагали различные вакансии. Я должна была всем отказывать. Смысл в чем: предлагают, ничего не подходит и тут я решаю начать свой бизнес, дайте возможность учиться, чтобы получить первоначальный капитал.

Курсы длились в течение месяца. Съехались туда люди со всей Брестской области. Задача каждого была — составить бизнес-план и защитить его. Вика с этим справилась успешно.

— Обучение действительно было полезным. Мы получили около 1200 долларов, но на открытие понадобилось около 4000. Остальные деньги были те, что удалось отложить во время работы байерами. Кредитов мы не брали. В бизнес-плане нужно было расписать все, на что мы планируем потратить сумму, выданную государством. Также, в течение года мы должны были отчитываться за каждую покупку и предоставлять чеки и декларации соответствия. Товары для бизнеса должны были быть приобретены только в Беларуси и по безналичному расчету. Это обязательное условие.

В бизнес-план девушки вписывали все, что могли оплатить в Беларуси: аренду за три месяца, кассовый аппарат, стулья. Стеллаж, к примеру, заказывали в IKEA — его вписать нельзя было. Первые итальянские ткани приобретали вообще через интернет, по картинке. Сейчас девушки говорят, что не понимают, как на такое решились. Белорусскую шерсть покупали для жилеток. Что касается конструкторов и швей, то их искали через знакомых. Вика с Кристиной стали икать в Бресте людей, которые согласились бы брать заказы. Нашли, заключили с ними договоры подряда. Конструктор был тоже знакомый, который согласился помочь и не выставлял заоблачных цен за разработку лекал.

— Кобрин же городок маленький, все друг друга знают. Родители рассказывали, что мы хотим магазин открыть и ищем людей. Мы сами не скрывали того, что находимся в активном поиске сотрудников. Так по средствам сарафанного радио все получилось.

«Средняя цена изделия 130−150 рублей. Она прежде всего зависит от качества ткани»

В итоге магазин Кристины и Вики открылся в апреле 2016 года. Все модели девушки придумывают сами, однако не позиционируют себя дизайнерами.

— Мы не дизайнеры, а производители. Главные наше преимущество перед конкурентами — хорошее соотношение цены и качества. Мы считаем, что, когда велосипед уже изобрели, нечего пытаться повторить тоже самое. Много лет назад уже все придумали за нас, мода циклична и стараться изобрести что-то супер уникальное не имеет смысла. Так или иначе что-то похожее обязательно найдется.

Девушки не гонятся за модой. Они создают вещи, в которых им самим комфортно. Вдохновляются красивыми и качественными тканями. «Бывает смотришь на какой-то материал и понимаешь, какой хороший бы получился жакет», — говорит Кристина.

На первоначальном этапе Вика с Кристиной практически ничего не зарабатывали, все деньги уходили на производство. Через год они стали выходить в плюс, смогли открыть новый шоу-рум на улице Революционной в центре Минска. Сейчас девушки планируют расширяться. На данный момент для них шьют одежду 4 швеи, а лекала разрабатывает один конструктор. Документацией и бухгалтерией они занимаются сами.

— Средняя цена изделия 130- 150 рублей. Она прежде всего зависит от качества такни. Как правило, они итальянские, турецкие и белорусские. Выбираем мы их сами. Просматривает разных поставщиков и стараемся отбирать лучшее. Также в стоимость входит работа конструктора и швеи, сложность лекала. Одно из дорогих платьев у нас стоит в районе 220 рублей.

Вика и Кристина мечтают о своем производстве и собственной команде. Сегодня они стараются больше производить и больше продавать. Девушки практически всем занимаются сами. Важную часть их работы занимает не только отбор тканей и продумывание лекал, но и съемка одежды. Интересно, что подписчики даже в качестве моделей воспринимают только их самих.

— С нами хотят сотрудничать большинство девушек, даже наши клиентки просятся быть моделями, но мы заметили, что больше всего лайков набирают те наряды, которые мы демонстрируем сами.

Что касается советов людям, которые не решаются начать, Кристина и Вика говорят, что не стоит боятся начинать что-то делать. Они убеждены, что все проблемы решаемы и все возможно. «Важно лишь понимать, что ответственность как за успех, так и за провал лежит только на вас. Мы ведь не сразу пришли к тому, что шить одежду будем», — говорит Кристина.

— Мы первоначально думали вообще фитнес-зал открывать. Шить не умели, юридического образования не было, чтобы документами заниматься, но все пришло. Я заканчивала курсы бухгалтерского учета, брала вебинары у юристов, училась на ошибках, но при этом не сдавалась, а шла к цели. Мы с Викой прекрасно понимали, что умение шить — это лишь один из нужных навыков в цепочке, из которой складывается успешный бизнес, — говорит Кристина.