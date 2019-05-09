Простые советы, которые помогут измениться до неузнаваемости за 10 дней

Простые советы, которые помогут измениться до неузнаваемости за 10 дней4
- 9.05.2019, 11:41
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Результат заметен почти сразу же.
Чтобы хорошо выглядеть, надо правильно питаться и пить больше воды, бросить курить и думать о хорошем. Это программа-максимум, которую за 10 дней не выполнить. Но даже одно дело из списка добавит очков к привлекательности и самочувствию. Нет времени объяснять, приступайте, пишет lifehacker.ru.
Сходите к стоматологу и вылечите все зубы. Если нечего лечить, проведите профессиональную чистку.
Чистите зубы чаще, после каждого перекуса, а не только утром и вечером. За 10 дней хорошей работы щёткой вы удалите часть налёта, если он есть, а это значит, что запах изо рта станет приятнее.
Не пейте ничего алкогольного. Десяти дней хватит, чтобы вывести последствия вечеринки, даже если она была вчера. Уйдут отёки и тёмные круги под глазами.
Откажитесь от соли. Для начала хотя бы перестаньте покупать солёные снеки. Соль задерживает воду в организме, в том числе поэтому появляются отёки и мешки под глазами.
Каждый день возвращайтесь с работы пешком так, чтобы идти бодрым шагом не меньше 40 минут. Если вы бегаете, то бегите, но не в тренажёрном зале на дорожке, а на воздухе. Прогулки и свежий ветер улучшат цвет лица, лёгкий загар поможет скрыть мелкие недостатки.
Начните пользоваться одноразовыми бумажными салфетками для лица вместо полотенца, особенно если у вас проблемная кожа. Уже через 10 дней заметите улучшения.
Спите по 7–8 часов. Не можете спать — лежите, только не смотрите в смартфон и не читайте. Составляйте планы, мечтайте, считайте овец, можете даже попробовать медитацию, только дайте себе расслабиться и как следует отдохнуть.
Начните делать зарядку. Понятно, что лень, но попробуйте задать себе цель на 10 дней. Почувствуете разницу — сами решите, продолжать или нет. Для зарядки надо совсем немного, делайте каждый день хотя бы планку.
Начните питаться чаще. Разделите свои порции на два и ешьте не три-четыре раза в день, а шесть-семь. Количество пищи в день останется тем же, но уже через 10 дней вы заметите, что порции можно и сократить, потому что вам нужно меньше еды.
Сходите к парикмахеру вне очереди и сделайте необычную стрижку.
Почините, почистите и обработайте всю обувь, чтобы она была в идеальном состоянии.
Проведите генеральную уборку, чтобы выгрести пыль из всех углов. Вам станет легче дышать и будет приятнее спать.
Принимайте по утрам прохладный душ, чтобы приободрить сосуды и кожу.
Каждый день звоните кому-то из друзей, с которыми вы давно не общались. Положительные эмоции помогут чаще улыбаться.
Начните ходить с прямой спиной. Купите специальный корсет или гаджет, если не можете держаться ровно весь день.
Перетряхните гардероб и носите только лучшее все эти 10 дней, не откладывая на потом. А то, что давно не носите, отнесите в благотворительную организацию. Говорят, добрые дела украшают не меньше, чем одежда.
Каждый вечер смотрите приятную комедию, чтобы получать дозу смеха и эндорфинов. Это поможет чаще улыбаться и чувствовать себя энергичнее.
Сходите в баню, если вам можно.
Пройдите десятидневный курс массажа, только не расслабляющего, а лечебного, чтобы помочь спине и мышцам во всём теле лучше работать и выглядеть.
Не смотрите телевизор все эти 10 дней, сделайте исключение только для комедий.