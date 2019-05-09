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Jugones: Куман может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

  • 9.05.2019, 18:01
Эрнесто Вальверде
Фото: Reuters

Каталонский футбольный клуб готовит отставку главного тренера.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может уйти в отставку.

Приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера каталонского клуба является Рональд Куман, сообщил ведущий программы Jugones Жозеп Педрерол на телеканале La Sexta, пишет sports.ru.

Вторым кандидатом на эту должность является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

С февраля 2018 года Куман возглавляет сборную Голландии.

Правление «Барселоны», как сообщает ESPN, соберется после финала Кубка Испании с «Валенсией», который состоится 25 мая. На собрании обсудят будущее Вальверде.


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