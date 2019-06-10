Что помогает творческим людям успевать больше 1 10.06.2019, 8:07

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Простой совет для тех, кто хочет сэкономить свое время.

Ричард Фейнман был одним из величайших умов XX века, за свои открытия он получил Нобелевскую премию, пишет Кэл Ньюпорт, автор книги «В работу с головой» и других бестселлеров по саморазвитию.

Но коллегам по Корнелльскому университету он казался ленивым. Он избегал административной работы и других подобных обязанностей, не вступал в преподавательские комиссии.

Нил Стивенсон, известный писатель-фантаст, тоже может показаться лентяем. Ведь у него нет публичной электронной почты для общения с читателями, он просит не приглашать его на конференции и не втягивать в дискуссии в соцсетях. Он даже предупреждает тех, кто все-таки захочет позвать его с выступлением, что берет много денег и не готовится.

Я уже 10 лет изучаю привычки творческих людей и заметил немало подобных примеров. Стиль работы многих талантливых профессионалов отличается от того, который принят в их сфере. Возникает парадокс: они вроде бы ленятся, но выдают много результатов. И чтобы разобраться в этом явлении, нужно точнее определить, что такое работа.

Многие относят к ней все, что потенциально поможет карьере. Но под это определение попадает бессчетное количество дел, в том числе и утомительное ведение соцсетей или заседания в комиссиях. И это слишком широкое понимание работы отчасти объясняет современную культуру занятости.

Мы часто измеряем успех по тому, насколько мы вымотались в процессе труда. Но это неправильный подход.

Полезнее было бы разделить работу на два типа в зависимости от количества прилагаемых усилий:

Углубленная работа. Это задачи, требующие умственного напряжения и концентрации, а также уникальных навыков.

Поверхностная работа. Это дела, для которых не нужны особые умения и максимальная сосредоточенность.

Например, решение сложной теоремы или написание новой главы романа — это углубленная работа, а переписка по электронной почте или твит о любимых книгах — поверхностная. В поверхностных задачах нет ничего плохого — просто они не вносят почти никакого вклада в конечный результат труда.

И если смотреть с такой точки зрения, Фейнман и Стивенсон уже не кажутся ленивыми. Они избавляются от поверхностной работы, чтобы уделять как можно больше внимания углубленным занятиям.

Вот как Стивенсон описал это в эссе «Почему я плохой собеседник по переписке»: «Если у меня есть долгие, ничем не прерываемые отрезки времени, я могу писать книги. Когда эти отрезки дробятся на мелкие части, моя писательская продуктивность падает. Вместо книги, которая проживет долгое время, останется несколько электронных писем и выступлений на конференциях».

Именно во время углубленной работы мы создаем вещи, которые «проживут долгое время». Поверхностная работа, наоборот, мешает этому, а значит, приносит больше вреда, чем пользы. Если вашу запись ретвитнут, возможно, это слегка поможет вашей писательской карьере. Но в долгосрочной перспективе привычка сидеть в соцсетях может повлиять на то, останетесь ли вы начинающим автором или превратитесь в успешного писателя, как Стивенсон.

Если вы стремитесь создавать что-то важное, проводите больше времени за углубленной работой.

Мало кто может полностью отказаться от поверхностной деятельности, а кто-то и не захочет вовсе. Просто постарайтесь сменить образ мышления: больше времени уделять углубленным занятиям и максимально сокращать поверхностные.

Реже заходите в почту, не спешите пробовать каждое новое приложение, не увлекайтесь мемами, не соглашайтесь на каждое приглашение выпить кофе и проводите целые дни, прорабатывая одну идею. Это повлияет на то, сколько действительно ценной работы вы сделаете.