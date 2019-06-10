Работу аэропорта Варшава-Модлин приостанавливали из-за падения небольшого самолета
- 10.06.2019, 19:09
У небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра.
Работу варшавского аэропорта Модлин приостанавливали на несколько десятков минут из-за падения небольшого учебного самолета.
Об этом сообщает Wyborcza.
Авиакатастрофа произошла в понедельник около 14.30.
"У небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра с правой стороны. Пилот сделал попытку ухода на второй круг и зацепился крылом о взлетно-посадочную полосу", - рассказали в полиции
Учебный самолет типа Diamond Katana был уничтожен, но инструктор и его ученик не понесли "видимых повреждений". Несмотря на это, они были доставлены в больницу для детального обследования.
На месте происшествия работали полиция и службы аэропорта в Модлине.
После инцидента четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Шопена: из Аммана, Корфу, Лондона (Станстед) и Неаполя. Самолет из французского аэропорта Бове, который должен был планово приземлиться в 15.35 , приземлился в аэропорту в Модлине в 16.00.