Работу аэропорта Варшава-Модлин приостанавливали из-за падения небольшого самолета 10.06.2019, 19:09

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У небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра.

Работу варшавского аэропорта Модлин приостанавливали на несколько десятков минут из-за падения небольшого учебного самолета.

Об этом сообщает Wyborcza.

Авиакатастрофа произошла в понедельник около 14.30.

"У небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра с правой стороны. Пилот сделал попытку ухода на второй круг и зацепился крылом о взлетно-посадочную полосу", - рассказали в полиции

Учебный самолет типа Diamond Katana был уничтожен, но инструктор и его ученик не понесли "видимых повреждений". Несмотря на это, они были доставлены в больницу для детального обследования.

На месте происшествия работали полиция и службы аэропорта в Модлине.

После инцидента четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Шопена: из Аммана, Корфу, Лондона (Станстед) и Неаполя. Самолет из французского аэропорта Бове, который должен был планово приземлиться в 15.35 , приземлился в аэропорту в Модлине в 16.00.