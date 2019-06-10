Как правильно питаться в жару? 1 10.06.2019, 19:48

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Когда столбики термометров подбираются к 30-градусной отметке, большую роль играет питание.

Летний сезон только начался, но изнуряющая жара уже стала настоящим испытанием для некоторых белорусов. Когда столбики термометров подбираются к 30-градусной отметке, большую роль играет питание. Врачи в беседе с «360» подсказали, какие продукты лучше употреблять, а от каких следует отказаться. Также они дали общие советы, как себя вести в такую погоду.

«В жару организм тратит достаточно много энергии на борьбу с самой жарой, поэтому еда должна быть очень легкая. Она должна быть легкоусваиваемой», — рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Лучше отдавать предпочтение влажной пище. Можно есть окрошку, гаспачо, холодный свекольник или борщ. Они создадут чувство сытости. С другой стороны, такие супы быстро переваривается и дополнительно доставляют организму большое количество влаги. От тяжелых бульонов врач посоветовала отказаться.

«Всевозможные овощи также содержат много влаги. Вода в них структурирована. Она легко потребляется клетками. В овощах много различных минеральных солей», — добавила Соломатина.

По ее словам, во время жары человек теряет много минеральных солей, их необходимо восполнять. Эти полезные вещества есть также в сухофруктах. Диетолог советует в жару залить водой курагу, чернослив, инжир и пить.

Также в такую погоду желательно пить побольше обычной воды, минералки, воды с лимоном. В нее можно добавлять огурец, имбирь, лайм, мяту.

Белки тоже должны быть, но лучше пусть это будут белки растительные или те, которые быстрее усваиваются: рыба, молочные продукты (творог, ряженка, простокваша, кефир), куриная грудка, кролик, индейка. Лучше мясное блюдо отнести либо утром, либо вечером, когда жара пройдет

Врач напомнила, что в жару возрастает риск отравления. Нужно внимательно следить за своим питанием, особенно вне дома. Желательно исключить из рациона сладкие газированные напитки. Если же человек все-таки решил попить газировки, то ее ни в коем случае нельзя ставить на солнце — таким продуктом можно отравиться.