Кто богатеет за счет того, что белорусы беднеют? 19 11.06.2019, 8:01

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В стране резко увеличилось социальное неравенство.

В Беларуси увеличивается разрыв в доходах населения: за первые три месяца этого года между богатыми и малообеспеченными он составил 7,4 раза. Хотя за тот же период прошлого года − 6,8 раза. Почему это происходит и на какие явление в экономике может указывать?

На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин:

- Есть общемировые законы экономического развития. Если страна богатеет и экономика развивается, то, несмотря на предубеждения, что это выгодно только богатым, на самом деле разрыв между богатейшими и беднейшими уменьшается.

Если страна нищает – этот разрыв растет. Это подтверждается десятками примеров в разных странах. У богатых людей всегда больше возможностей поддерживать свой уровень благосостояния и разрыв растет не за счет того, что они становятся еще богаче, а за счет того, что бедные становятся еще беднее.

И рост этого разрыва – важный симптом в «состоянии здоровья» белорусской экономики. Пока мы не переломим в корне тенденцию нашего экономического развития, мы от этого симптома не избавимся, в будем постоянно наблюдать, как у нас растет социальное неравенство.

- Можно ли в связи с этим говорить о том, что Беларусь попала в «ловушку бедности»?

- «Ловушка бедности» - это немного другое явление. «Ловушка бедности» говорит о том, что страна попадает в такое состояние, из которого практически нет выхода – как белка в колесе. Страна пытается что-то сделать, но ничего не получается.

Беларусь же беднеет в парадигме обычных действий правительства. Экономистами давно определено, что если страна хочет вырваться из состояния бедности, ей надо не догонять более развитые государства, а пытаться их перегнать.

Не во всех сферах сразу – а в некоторых, относительно новых. Потому что развиваются новые кластеры экономики, все больше в экономику вовлекается наука и техника. И если страна хочет вырваться из «ловушки бедности», она должна инвестировать прежде всего с образование.

И не пытаться догнать развитые страны, проводя «модернизацию» деревообработки или машиностроения, или открывая новые предприятия в сырьевых отраслях и химической промышленности. А должна пытаться догнать и перегнать их в наукоемких отраслях, в интернет-технологиях и так далее.

И как опять же показывает опыт других стран, это вполне возможно. Глупо, как это делают белорусские власти, искать инвесторов, собирающийся понастроить у нас заводы и фабрики: чаще всего это связано с тем, что инвесторы пытаются перенести на чужую территорию экологически вредные производства. А страна, которая не создает благоприятные условия для частного капитала, как Беларусь, вынуждена хвататься за любые, сомнительные и опасные для здоровья людей проекты.

Самый яркий пример – аккумуляторный завод под Брестом, который уже начал отравлять почву и атмосферу возле крупного областного центра.

- По последним данным, половина предпринимателей думает о том, чтобы свернуть бизнес в Беларуси. Кто тогда формирует богатую прослойку в нашей стране?

- Свернуть бизнес – это не обязательно отсюда уехать. Есть много предпринимателей, который перенесли бизнес за рубеж, но остаются жить в Беларуси. И они от этого не становятся беднее. Более того – они из-за этого становятся еще богаче.

Я знаю людей, которые переносили свой бизнес в Россию, в Смоленскую и Брянскую области, в Псковскую область, в сопредельные области Украины и Польши - и от этого их положение становилось только лучше.

Определенная корреляция здесь есть, но в целом отток капитала не означает резкого уменьшения количества богатых людей. Освободившиеся ниши чаще всего замещаются другими.

Что же касается наиболее богатой прослойки, то для Беларуси характерно так называемое «сращивание власти и собственности» - явление, которое 100%-но имеет место во всех странах с авторитарными, диктаторскими режима.

Это абсолютно характерно и для Беларуси, и для Венесуэлы, и для многих стран с похожей политической системой. Когда нет легального способа становится богатым, чиновники начинают торговать своим положением и должностными полномочиями.

С другой стороны, когда предприниматель не чувствует себя защищенным в легальном поле своей страны, он начинает искать покровительства у чиновников и готов за это платить. И это сращивание дает в итоге государственно-олигархический капитализм, когда успешный бизнес возможен только при поддержке чиновников, а чиновник заинтересован в свое должности, видя в ней способ разбогатеть.

- К чему может привести рост социального неравенства в Беларуси?

- Теоретически это может вести к росту социальной напряженности и протестных настроений. Возможно, есть какая-то «красная черта», после которой народ поднимется – но это вопрос больше к социологу, а не экономисту.

На мой взгляд, тут еще важен «пример успешного развития» у наших близких соседей – в частности, у Украины. Если Украина в ближайшие пару лет покажет такую историю успеха, думаю, это может стать катализатором перемен в Беларуси.