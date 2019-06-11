Иван Маевский: Надеюсь, все сложится и удастся забить не один гол 3 11.06.2019, 8:49

Иван Маевский

Полузащитник сборной Беларуси оценил шансы нашей команды в поединке с Северной Ирландией.

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский поделился мнением о грядущем матче квалификационного турнира ЧЕ-2020 против команды Северной Ирландии, сообщает pressball.by.

Встреча на "Борисов-Арене" состоится 11 июня и стартует в 21.45.

- Первый матч с Северной Ирландии получился силовым. Для белорусов это не очень привычная игра. Как изменить ее характер в домашнем поединке?

- Не сказал бы, что это не совсем типично. Да, у них ребята, действующие в силовой манере. Но у нас тоже команда не маленькая. Хватает мощных футболистов. Поэтому это точно не должно быть проблемой. Тем более мы будем играть дома и должны диктовать свои условия. Играть в пас, выходить из обороны низом — использовать наши сильные стороны. Мы проанализировали прошлый матч и сделали выводы. На мой взгляд, и первая игра была равной, боевой. Думаю, такая же будет во вторник.

- После матча с Германией многие игроки отметили, что устали физически, как вы себя ощущали?

- Всегда ты чувствуешь себя немного тяжело, когда выполняешь много черновой работы. Да, я устал. Но это нормальное явление, когда футболист после матча выглядит уставшим. Если он не устал, это было бы плохо. Значит, плохо бегал. У нас есть время восстановиться.

- В матче с немцами имелись два момента, когда можно было переломить игру. Обсуждаете с ребятами, почему не удается завершать?

- Конечно, плохо, что забили всего гол за три матча. Но в матчах с такими соперниками много моментов не бывает. Где-то сыграл вратарь здорово, где-то не хватило исполнительского мастерства... В этом и есть разница между нами и голландцами с немцами. Надеюсь, во вторник все сложится и удастся забить не один гол.

- Три поражения на старте сильно давят психологически?

Любой футболист привыкает справляться с давлением. В спорте никто не застрахован от поражений. Случаются такие полосы. Поэтому быстро проанализировали этот матч — и готовимся к следующему. Это неприятно, но случается в любом виде спорта. Думаю, все ребята устойчивы психологически. Завтра вся команда выложится не на сто, а на сто пятьдесят процентов.

-Жара не помешает показать сто пятьдесят процентов?

- Мы начинаем в 21.45. Солнце уже не будет светить. Так что не вижу ничего страшного в погоде.