СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты 4 11.06.2019, 11:58

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В Мамерских лесах на северо-западе страны под толщей земли нашли бетонную плиту, за которой скрывается бункер.

Его не открывали со времен Второй мировой войны. В этих местах находился штаб сухопутных войск Третьего рейха

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает местная польская радиостанция RMF24.

Находку обнаружили в поселении Мамерки, где находился штаб сухопутных войск вермахта. Сотрудник музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик отметил, что подземный тоннель удалось найти благодаря использованию профессионального георадара.

«Мы можем смело говорить о прорыве в поисках. <...> Подкопав место, найденное устройством, мы фактически нашли люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», — рассказал он.

Глубина тоннеля пока неизвестна, некоторые исследователи указывают на тот факт, что вход в бункер был намеренно скрыт под толстым слоем земли. Попасть внутрь в настоящее время не так просто. На плите размером 1,5х1,5 м, которая закрывает вход, выросло дерево. Для того чтобы открыть люк, необходимо расчистить его периметр от земли, срубить дерево и поднять плиту.

Радиостанция указывает, что люк нашли неподалеку от места, где в 2016-2017 годы проводился поиск Янтарной комнаты. Результатами поиск тогда не увенчаться, но теперь шансы на найти в бункере фрагменты Янтарной комнаты высоки, говорят археологи. Помимо этого там могут находиться другие ценные исторические документы и вещи. В Мамерках во время войны находились 40 генералов, порядка полутора тысяч офицеров и солдат армии Третьего рейха, что может говорить о том, что бункере могут находиться их вещи, пишет РБК.

«Надеюсь, юридические формальности будут урегулированы положительно, и в конце июня 2019 года тоннель откроют», — заключил Плебанчик.

На открытие входа в тоннель уже приняли решение направить съемочную группу американского телеканала History Channel.

В 1940-1944 годах в Мамерских лесах нацисты на площади около 200 га построили 250 объектов, в том числе 30 железобетонных укрытий, которые сохранились до наших дней. Немцам не удалось взорвать эти объекты, поэтому после их ухода в январе 1945 года постройки были заброшены.

Янтарную комнату в XVIII веке создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили российскому императору Петру I, и он сделал ее одним из главных объектов своей резиденции в Царском селе под Санкт-Петербургом. В 1941 году немецкие войска вывезли убранства комнаты в Калининград. Незадолго до штурма города весной 1945 года комната исчезла. До сих пор поиски Янтарной комнаты продолжаются. В 2017 году немецкие ученые заявили, что обнаружили ее в Пещере Принца неподалеку от Дрездена, однако подтверждения их поиски не получили.