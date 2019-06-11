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В Могилеве мужчина ездил по ночам на велосипеде и крушил автомобили

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  • 11.06.2019, 12:42
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Фото: Следственный комитет

Разбито более 35 машин.

В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, он по ночам объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей.

По факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории Могилева и Могилевского района с 29 мая по 1 июня возбудили ряд уголовных дел. Следствие пришло к выводу, что они связаны между собой, и вычислило подозреваемого. Им оказался 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.

Мужчину допросили, его также опознал свидетель. Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.


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