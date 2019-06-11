«Во всех странах государство помогает безработным, наши же чиновники решили иначе» 3 11.06.2019, 18:11

В Речице суд поддержал запрет «тунеядской» акции протеста.

10 июня судья суда Речицкого района Светлана Пырх отказала в удовлетворении жалобы гомельской активистки Марии Тарасенко о запрете протестного уличного шествия, которое планировалось в райцентре в виде протеста против печально известного декрета о «тунеядцах», пишет «Гомельская весна».

По словам Марии Тарасенко, состоялся первый суд в регионе о запретах 25 заявленных мирных акций протестов, которые планировалось провести для привлечения внимания на проблемы для тех, кто потерял работу либо не может ее найти.

«Мне государство с начала года насчитало за горячую воду в 5,5 раз больше, чем тем, кто имеет работу. С осени в разы подорожает еще отопление и газ. Я считаю, что с этой социальной несправедливостью нужно бороться. Во всех странах государство помогает тем, кто не может трудоустроится, наши же чиновники решили иначе, суды, как видим, становятся на их сторону», - уверена в своей правоте женщина.

Правозащитник Леонид Судаленко, оказывающий активистке помощь в защите ее прав заявляет, что все 25 запретов на мирные акции и выражения мнения будут обжалованы в судах.

«Сегодня ситуация с правами человека в стране складывается не в пользу граждан. Основной закон не обязывает каждого работать по найму, декрет вторгаясь в частную жизнь, фактически понуждает не занятых граждан к труду, ставит их в неравенство перед законом в силу социального статуса. Конституция гарантирует каждому свободу проведения мирных собраний, в законе же эти гарантии обставлены целым рядом непропорциональных ограничений, фактически исключающим это право, что мы и видим на практике», - прокомментировал ситуация юрист.

Он также добавил, что правительству еще не поздно отказаться от идеи делить людей на категории в зависимости от их социального статуса, продавая незанятым услуги ЖКХ с наценкой более чем в 500%.