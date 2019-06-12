В Гонконге протестующие перекрыли две ключевые автомагистрали 12.06.2019, 7:37

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Люди собрались в правительственном квартале, чтобы отменить закон об экстрадиции подозреваемых в материковый регион Китая.

В Гонконге не утихают протесты против планов правительства изменить законодательство таким образом, чтобы стала возможной выдача предполагаемых правонарушителей по запросу властей Китая. В среду, 12 июня, сотни активистов собрались в правительственном квартале особой административной зоны, в то время как кабинет готовился к обсуждению соответствующего законопроекта. Обсуждение закона в итоге было перенесено, сообщает dw.com.

Параллельно демонстранты предприняли попытку перекрыть две ключевые трассы в регионе, сообщает информагентство Reuters.

Антиправительственные демонстрации не утихают в Гонконге с 9 июня. По словам организаторов протестов, с их начала на улицы бывшей британской колонии вышло уже около миллиона человек. Полиция говорит о 240 тысячах демонстрантов.

Различные международные правозащитные группы не раз заявляли о том, что, по их данным, в Китае не существует независимого правосудия, так как суды находятся под контролем правящей Коммунистической партии.

Кроме того, в КНР нередко проводятся беспочвенные аресты, а по отношению к подозреваемым применяются пытки, утверждают правозащитники.