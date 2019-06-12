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В Москве задержан российский оппозиционер Навальный

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  • 12.06.2019, 13:22
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Алексей Навальный

Политика задержали во время акции в поддержку журналиста «Медузы».

В Москве в ходе не согласованной с мэрией акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали главу российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.

О задержании также сообщает в своем Twitter юрист ФБК Любовь Соболь.


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