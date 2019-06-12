В Москве задержан российский оппозиционер Навальный

В Москве задержан российский оппозиционер Навальный7
- 12.06.2019, 13:22
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Политика задержали во время акции в поддержку журналиста «Медузы».
В Москве в ходе не согласованной с мэрией акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали главу российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент РБК.
О задержании также сообщает в своем Twitter юрист ФБК Любовь Соболь.
Алексей Навальный задержан. Он просто мирно стоял. Как же Собянин @MosSobyanin ненавидит Москву и ее жителей, что даже в День России устраивает бесстыдные провокации и массовые задержания pic.twitter.com/UemPuLEjLt— Соболь Любовь (@SobolLubov) June 12, 2019