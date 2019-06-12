На акции в Москве задержаны более 90 человек 12.06.2019, 14:15

Фото: Reuters

Российская полиция применяет силу.

В Москве полицейские и сотрудники Росгвардии задержали около ста человек во время марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Задержания продолжаются, полиция применяет силу и поливальные машины. Одного из задержанных ударили головой о столб, сообщается о применении дубинок.

Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb — RTVI (@RTVi) June 12, 2019

Один из задержанных Иван Дорофеев сообщил "МБХ медиа", что причина задержания – футболки "Я/Мы Голунов".

До этого полицейские просили у собравшихся снять их или уйти с бульвара. Также в автозаки сажают тех, кто пришел с плакатами, и тех, кто пытается снимать происходящее – в том числе и журналистов с удостоверениями.

Среди задержанных – главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло. Также сообщается, что на шествии были задержаны корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев. Их уже отпустили, в отдел отвези работавшего с ними режиссера.

По данным Би-би-си, задержаны журналисты Reuters и "Дождя". "Медиазона" пишет, что среди задержанных – продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев. Корреспондент Радио Свобода передаёт, что в автозак попал и фотограф французского журнала Le Temps Эммануэль Гринспен.

По данным "ОВД-Инфо", задержали корреспондента "Новой газеты" Никиту Гирина, корреспондента "МБХ медиа" Михаила Шевелева и журналиста "Коммерсанта" Романа Дорофеева. The Village сообщает, что в автозак забрали корреспондента издания Павла Яблонского.

О своем задержании сообщает бывший "узник Болотной" Алексей Гаскаров.

Также задержан основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.