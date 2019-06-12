Караник vs. Малашко: сравниваем обещания министров здравоохранения 2 12.06.2019, 19:00

Владимир Караник

Фото: tut.by

Новый глава Минздрава Караник повторил слова своего предшественника Малашко.

Вот что обещал новый министр Владимир Караник, назначенный на должность 11 июня:

— Я считаю, что в первую очередь мы обратим внимание на организацию доступной и качественной медицинской помощи для наших граждан. Это основная задача здравоохранения.

— Также поработаем над тем, чтобы система обслуживания закупки изделий медицинского назначения была абсолютно прозрачна, справедлива и не вызывала никаких вопросов.

Его предшественник Валерий Малашко возглавил Минздрав в январе 2017-го, напоминает «Солидарность».

Вот его первые обещания на посту министра:

— Доступность и качество медицинской помощи населению во всех регионах нужно повысить.

— Конечно же, важным является продолжение развития и внедрения высоких технологий в системе здравоохранения. Мы не должны останавливаться на месте, предстоит активно осваивать все новое и передовое, что есть в мире, и внедрять в Беларуси.

Василий Жарко руководил Минздравом с 2005 года.

Как писала газета Naviny.by, первый год работы он отмалчивался — ни одного интервью, никаких выступлений на пресс-конференциях.

На посту министра он запомнился громкими заявлениями:

— Я прошу и заставляю: на дверях участкового терапевта должен висеть номер мобильного телефона, чтобы житель мог обратиться.

— В 2013 году очередей в поликлиниках не будет.

— Мы ограничили самолечение граждан, потому что мы увидели, что граждане начали в аптеку ходить как в магазин. Дома у каждого — целые аптечные киоски.