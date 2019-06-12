Обмануть россиян не удалось 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

12.06.2019, 21:30

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Акция состоялась, причем прошла с огромным размахом.

Несмотря на попытку властей обмануть граждан и сорвать протестную акцию — она состоялась

Накануне Кремль в очередной раз за короткий промежуток времени отступил: дело против Ивана Голунова было в спешном порядке закрыто, журналист выпущен на свободу, а населению сказано: "Видели? Видели?! Журналист ваш свободен, пара высокопоставленных полицейских уйдёт в отставку, что вам ещё нужно? Никуда не ходите — сидите дома, а если уж очень хочется: можете придти на согласованную нами акцию 16 июня, где ведущим оратором станет российский пропагандист Дмитрий Киселёв".

Но граждане РФ оказались гораздо умнее, чем считает Кремль. Акция состоялась, причем прошла с огромным размахом.

На улицы Москвы вышли десятки тысяч человек и мирно, без оружия пошли по ранее выбранному маршруту.

Полиция с Росгвардией предсказуемо ответили жесткими задержаниями, во время которых, в том числе, своими дубинками избивали женщин, детей и пожилых людей — все в лучших традициях "путинизма".

Самое трагикомичное: во время акции в поддержку журналиста "Медузы" были задержаны другие журналисты "Медузы", что очередной раз лишь подтвердило правоту всех вышедших.

Люди умнеют, Милорд! Для Кремля окончательно наступили последние времена: одной и даже парой уступок людей уже не купишь — придется сдавать свои позиции дальше. Прямиком до полной капитуляции "Сказочного" Путина.

Телеграм-канал «Запретное мнение»