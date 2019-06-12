Как Лукашенко воюет с прогнозами погоды 10 12.06.2019, 22:35

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Диктатор обеспокоен прогнозами еще со времен его работы в совхозе.

11 июня Александр Лукашенко публично поручил главе своей aдминистраии Наталье Кочановой разобраться с прогнозом погоды. Он считает, что Белгидромет не справляется со своими обязанностями.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», – заявил оню

Udf.by рассказывает о любопытных фактах из истории отношений Лукашенко с погодой и синоптиками.

Почему Лукашенко так озабочен прогнозом погоды?

Лукашенко известен своей страстью к контролю – и особенно к контролю дел в сельском хозяйстве. А эта отрасль очень зависима от погоды. Поэтому Лукашенко так и озабочен прогнозом синоптиков, который влияет на его указания аграрникам по посевной и уборочной.

Кроме того, из-за неточных прогнозов погоды страдает авторитет диктатора – поскольку на совещаниях он любит делиться «эксклюзивом» о том, чего стоит ожидать в ближайшие дни.

Один из самых знаменитых его перлов:

«Вы просили дождь – я вам дал дождь!».

Несколько раз Лукашенко сильно промахивался. В 2013 году он спрогнозировал: «Не переживайте за паводок. Паводка не будет!». В действительности все случилось наоборот.

Наконец, от прогноза погоды зависит график Лукашенко и расписание его поездок. Как нормальный человек во время экстремальных температур он предпочитает далеко не ездить.

Как давно Лукашенко переживает за погоду?

Можно сказать, что эта озабоченность у него уже в крови. Диктатор вспоминал о своих переживаниях периода руководства совхозом:

«Просыпаешься и в окно сразу: уборка идет, погода хорошая — хорошо. Дождь день, два, три — иногда себя замордуешь настолько (а ведь ты же не изменишь эту погоду, ну что там убиваться), что третий день до конца уже еле доживаешь. Думаю: ну все, оторвался, депутатом стал, потом Президентом, ну уже ведь дальше от земли. Но все равно каждое утро смотрю».

Какую погоду он ненавидит?

Можно утверждать, что ту, которая в данный момент стоит в Беларуси. А именно – жару. И не только из-за ее негативного влияния на сельское хозяйство.

Лукашенко заявлял, что летом в Катаре «просто ужасная для жизни погода». В прошлом году признался: «Я не люблю жаркую погоду, это не мое», «Я был в таком угнетенном состоянии после этой жары».

Журналисты, попадавшие во Дворец Независимости, рассказывали, что Лукашенко страны настолько любит прохладу, что они чуть ли не замерзали из-за работающих кондиционеров.

Кто уже пал жертвой недовольства прогнозом погоды?

«Разобраться» с прогнозом погоды Лукашенко поручает не первый раз. Два года назад во время назначения нового министра природных ресурсов Андрея Худыка диктатор негодовал:

«И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию (Белгидромет). Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать».

Спустя неделю был уволен самый известный синоптик страны Дмитрий Рябов, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета.

Кто может стать новой жертвой?

Можно выделить две главные кандидатуры. Первая – начальник Белгидромета Роман Лабазнов.

Он руководил организацией и два года назад, но тогда козлом отпущения сделали Рябова.

Вторая кандидатура – министр Андрей Худык, которому Лукашенко давал личное поручение.

После предыдущей резкой критики оба заявляли, что разработан серьезный комплекс мероприятий, реализация которого позволит значительно улучшить качество прогнозов погоды. План рассчитан на три года, так что оправдываться чиновникам еще есть чем.

Претензии Лукашенко по прогнозу погоды обоснованы?

Скорее всего, нет. Лукашенко ставил в пример военных метеорологов, но на самом деле они работают не автономно, а в связке с Белгидрометом. Сама организация учитывает также прогнозы иностранных метеослужб. 100% точность прогноза не могут гарантировать нигде в мире, слишком много факторов влияют на изменение погоды.