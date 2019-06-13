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Белорусы отказываются работать за такие зарплаты

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  • 13.06.2019, 8:52
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В стране растет дефицит рабочих рук.

В Беларуси растет нехватка рабочих. На начало июня для них было около 54,7 тысячи вакансий, месяцем ранее — на 3,8 тысячи меньше. Портал tut.by посмотрел, какие рабочие в дефиците.

В Беларуси на начало июня было 85,4 тысячи вакансий, сообщают в Минтруда. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий. На начало мая этот показатель составлял 63,1%, а на начало апреля — 62,7%.

К примеру, для водителей автомобилей в банке вакансий 6 июня было 4380 предложений от нанимателей, трактористов — 2840, продавцов — 2580, поваров — 1650, электрогазосварщиков — 1050, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1080, дорожных рабочих — почти 490.

Хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — почти 1450 предложений от нанимателей, штукатуров — 970, маляров — 840.

Напомним, белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. При этом подавляющее большинство выехавших на заработки составляют рабочие. Больше всего белорусские рабочие востребованы в России, Польше, Литве и Чехии.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.


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