CМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе 3 13.06.2019, 11:04

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Фото: forum.gcaptain.com

На фоне этих сообщений нефть Brent подорожала на 2,8%.

По предварительным данным, два танкера нефтяных пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана, сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники, сообщает РБК.

Собеседники канала говорят, что в этой акватории произошли взрывы, после чего танкеры запросили помощь у близлежащих стран. Телеканал не уточнил, что стало причиной взрывов.

В свою очередь, собеседники Reuters сообщили, что экипажи танкеров эвакуировали после инцидента, никто не пострадал. О каком именно инциденте идет речь, источник агентства не уточнил.

Тайваньская компания CPC сообщила, что ее танкер Front Altair пострадал в результате столкновения с неизвестным объектом.

Пятый флот ВМС США подтвердил, что два танкера получили повреждения в результате инцидента, который члены экипажа одного судна назвали атакой, пишет Bloomberg. Британская структура UKMTO, занимающаяся безопасностью на море, также сообщила, что в Оманском заливе произошел некий инцидент, не уточнив деталей, сообщает AP.

Власти Ирана пока не прокомментировали случившееся.

На фоне сообщений о происшествии у берегов Ирана, августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов в четверг выросли на 2,8%, до $61,65 за баррель, июльские фьючерсы WTI – на 2,5%, до $52,42 за баррель.