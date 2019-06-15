В Минске сегодня пройдет день Польши 15.06.2019, 17:21

15 июня в Верхнем Городе развернется фестиваль «День Польши в Минске».

Организаторы предлагают различные мероприятия и активности для публики разных возрастов.

На музыкальной площадке возле Ратуши на главной сцене выступят хедлайнеры из Польши — группа «Golden Life», которая представит свои лучшие хиты на грани поп и рок-музыки, рэпа и кантри. Группа выступала на одной сцене с «Radiohead», Джо Кокер и «Rammstein», передает nn.by.

С концертной программой «К 200-летию Станислава Монюшко» выступят симфонический оркестр «Capella Academia», Государственный камерный хор Республики Беларусь, солисты Большого театра Беларуси. Прозвучат знаковые произведения Станислава Монюшко: арии из опер «Галька» и «Страшный двор», увертюра к опере «Сказка» и хоровые произведения композитора, а также лучшие песни из знаменитого цикла композитора «Домашний песенник».

Фольклорные коллективы представят польское народное творчество вокальными и танцевальными номерами. А к 80-летию легенды польской музыки ХХ века Чеслава Немена коллектив Щучинского районного центра культуры и народного творчества выступит с презентацией лучших произведений музыканта.

Чеслав Неме, гений рок-музыки, родился в Василишках под Лидой, а творил в Польше.

На фестивале будут работать одновременно несколько интересных выставочных площадок.

В «Галерее Минск» будут работать две информационные выставки. Выставка «15 лет Польши в Евросоюзе» подготовлена специально к этому событию. Она рассказывает о том, что Польша обрела со вступлением в Евросоюз. Приток новых технологий и инновационных решений, устранение границ, увеличение динамики инвестиций, потребления и экспорта — Польша развивается чрезвычайно стремительно.

О туристических аттракциях Польше можно узнать на стендовой выставке «Польша. Вам здесь рады!».

В галерее «Университет культуры» состоится художественная выставка «Спорт в польском плакате» из собраний Dydo Poster Collection (Краков), посвященная ІІ Европейским играм.

Уличная выставка «Краковский Лайконик» познакомит с историей одного из символов Кракова. Лайконик — татарский всадник в восточном наряде, островерхом тюрбане и с булавой в руке. Он напоминает об освобождении Кракова от захватчиков, а также танцует и развлекает зрителей.

От дворика художественной галерее Михаила Савицкого, где будет экспонироваться выставка, и начнет свое карнавальное шествие Краковский Лайконик. Збигнев Глёнэк играет Лайконика уже 31 год, а до этого 17 лет ходил в процессии плотогоном. Его убранство весит 30 кг! Вместе со свитой и группой «Мляскоты» шествие торжественно пройдет по прилегающим к Верхнего города улицам и станцует на площади у городской Ратуши. Считается, что удар булавой Лайконика способствует благополучию на весь следующий год.

На развлекательную площадку детей пригласит «Цветной цирк». Зрителей ждет прекрасная интерактивная забава в исполнении веселых клоунов и ходулистов. Программа предусматривает выступление ходулистов, прыжки через гигантскую скакалку, акробатические трюки на баланс-борде, шоу мыльных пузырей. Участники мастер-классов смогут овладеть различными интересными цирковыми и акробатическими умениями.

Уже традиционно для самых маленьких гостей работает детская игровая площадка от фабрики игрушек «Полесье».

На театральной площадке выступит краковский уличный театр «Сцена калейдоскоп». Это художественная группа, которую основал в 1999 году актер и режиссер Петр Кульчик. Коллектив занимается постановкой театральных спектаклей, а также уличных выступлений, сочетая цирковое, балетное и аудиовизуальные искусства. Минской публике актеры покажут спектакль «Сердце Дон Жуана в огне». Захватывающее театрально-цирковое зрелище по мотивам печально известной истории Дон Жуана — неверного любовника, который своими любовными приключениями удивлял, вызвал возмущение и ревность. В спектакле мы видим его как полного энтузиазма человека, который находится в поисках настоящего чувства. Зрелище насыщено спецэффектами: рукопашный бой, дымовая завеса, факелы. В спектакле мы сможем увидеть мастерство ходулистов. Красивая классическая музыка от первой до последней секунды проведет зрителя через перипетии страсти человеческой души.

В течение дня на языково-образовательной ярмарке все, кого интересует изучение польского языка, образование и стажировки в Польше, смогут получить информацию о курсах и образовательные программы в Минске.

Книжный магазин «Академкнига» представит широкий спектр польской художественной литературы различных жанров в переводе на белорусский и русский языки.

На литературной площадке состоится творческая встреча со знаменитым польским писателем и ученым Янушем Леоном Вишневским. Его дебютный роман «Одиночество в Сети» три года не исчезал из списков бестселлеров, был переведен почти на все основные языки мира и принес автору широкую известность.

Во время встречи будет идти речь о творчестве, новых произведения автора и писательские планы. Участники встречи будут иметь возможность задать вопросы писателю и получить автограф. Встречу проведет поэтесса и телеведущая Валерия Кустова.

На территории фестиваля будут работать информационные площадки Польского Института в Минске, Польской туристической организации (POT) и Национальных институтов культуры Европейского Союза (EUNIC), а также фудкорт.

Организаторы мероприятия — Мингорисполком и посольство Польши в Беларуси.