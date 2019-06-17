США отложили публикацию «сделки века»
- 17.06.2019, 9:55
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Планы скорректированы в связи с новыми выборами в Израиле.
США не будут публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования, так называемой "сделки века", до ноября. Об этом заявил Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт, передает Axios (перевод – korrespondent.net).
По его словам, администрация США хотела опубликовать данную часть плана летом. Планы скорректированы в связи с новыми выборами в Израиле.
Гринблатт подчеркнул, что "сделке века" не помешает предвыборная кампания в США.
США готовят план ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с момента начала президентского срока Дональда Трампа. Однако ее детали пока неизвестны.
Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Из-за этого обострился палестино-израильский конфликт.
В марте текущего года США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.