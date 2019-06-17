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Под Минском произошла серьезная авария с участием маршрутки и такси

  • 17.06.2019, 10:05
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Есть погибший.

На трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь произошла серьезная авария с участием маршрутки и такси. Об этом tut.by сообщили читатели.

Происшествие случилось утром 17 июня вблизи агрогородка Лошаны. Как рассказали очевидцы, маршрутка на остановке забирала пассажира, когда в нее на полном ходу врезался автомобиль такси.

По предварительной информации, в ДТП погиб пассажир легковушки.

На место происшествия прибыла скорая, спасатели, сотрудники ГАИ. Работает следственно-оперативная группа.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.


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