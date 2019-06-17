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На ликеро-водочном заводе в Ивановском районе от жары взорвалась спиртовая бочка

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  • 17.06.2019, 11:19
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Фото: МЧС

В момент происшествия в помещении проводились сварочные работы.

Днем 15 июня на ликеро-водочном заводе в деревне Бродница Ивановского района произошла вспышка паров спирта, сообщает МЧС.

Вспышка произошла в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра на четвертом этаже здания в брагоректификационном цехе. В момент происшествия там проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.

Причина происшествия устанавливается. По одной из версий, бочка, которая стояла в полутора метрах от окна, взорвалась в результате нагрева от прямых солнечных лучей.


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