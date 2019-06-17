Ученые раскрыли еще один секрет древних птерозавров 3 17.06.2019, 11:30

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Открытие стало возможным после изучения окаменелых эмбрионов.

В новом исследовании специалисты, изучив окаменелые эмбрионы птерозавров, показали, что детеныш данных древних рептилий, вероятно, были способны летать практически с рождения, возможно не нуждаясь для этого в помощи родителей, сообщает «Популярная механика».

Ранее предполагалось, что у эмбрионов птерозавров были слабо развиты крылья, что наводило на предположение, что детеныши данных животных нуждались в довольно широкой родительской помощи, прежде чем научились бы летать. В новом же исследовании, как полагают ученые, им удалось отклонить данную гипотезу.

Исследователи изучили длины конечностей, размеры яиц и формы яиц множества эмбрионов птерозавров и сравнили данные с данными по современным птицам и крокодилам. Отмечается, что специалисты идентифицировали образцы эмбрионов на раннем, среднем и позднем этапах развития, а затем проанализировали различные стадии костеобразования в девяти разных видах птерозавров.

В особенности ученых привлекла одна кость — своего рода «крыльевой палец» у птиц и птерозавров. Она является одной из последних затвердевающих костей и потому сообщает важную информацию о развитии особи. Как указывается, у изученных эмбрионов наблюдалось ранее развитие и удлинение данных костей.

В итоге ученые, проанализировав многие детали, пришли к выводу, что птерозавры «были способны летать на очень раннем этапе своего постнатального развития». Это, конечно, не обязательно говорит о том, что детеныши этих рептилий не получали родительской помощи в какой-то форме — возможно, родители защищали их от хищников и т. д.; при этом, по словам авторов работы, прямых свидетельств тому, что птерозавры учили детенышей летать, нет.