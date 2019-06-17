Российский бизнес накрыла волна банкротств 17.06.2019, 16:48

3,106

Стагнация экономика породила кризис неплатежей.

Сжатие платежеспособного спроса, стагнация экономики и ужесточение политики банков породили кризис неплатежей и увеличение числа банкротств в России, пишет finanz.ru.

Число компаний, признавших себя неплатежеспособными, вновь начало расти в первом квартале, а по отдельным отраслям приблизилось к максимумам, показанным на пике кризиса в 2015 году, свидетельствуют данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

За январь-март банкротами признали себя 2927 юридических лиц. Это на 403 компании, или 15,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Хуже всего обстоят дела в секторе «коммерческих услуг», который больше других завязан на конечный спрос потребителей. По итогам квартала 572 компании отрасли стали банкротами, повторив исторический рекорд начала 2015 года.

Количество банкротств в строительстве выросло на 35% год к году - неплатежеспособными признали себя 587 предприятий (против 434 год назад).

В машиностроение уровень банкротств для первого квартала и вовсе стал рекордным с 2010 года, следует из данных ЦМАКП: 82 юрлица ушли с рынка против 38 год назад.

Планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей, отмечает руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева.

Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков. «Банки все менее склонны идти навстречу бизнесу и реструктуризировать долг. Иногда уже после первой просрочки при определенных обстоятельствах банки могут инициировать банкротство заемщика», - цитирует Литовцеву РБК.

Еще одна причина роста - отложенный эффект зачистки банковского сектора, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50-100 новых корпоративных банкротств.

Реабилитационные процедуры (внешнее управление и финансовое оздоровление) «остаются экзотикой», отмечает Литовцева. «С одной стороны, у должников, как правило, нет ресурсов для восстановления платежеспособности, а с другой - кредиторы не склонны соглашаться на реабилитацию, поскольку хотят скорее вернуть задолженность», - пояснила юрист.