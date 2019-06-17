Испания присоединилась к Франции и Германии в проекте нового истребителя 17.06.2019, 18:03

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Иллюстрационное фото

Три страны создадут истребитель нового поколения для защиты Европы.

Испания присоединилась к франко-немецкому проекту по созданию истребителя нового поколения, чтобы Европа могла защитить себя, не полагаясь на других союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компании Dassault Aviation и Airbus построят военный самолет, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию с 2040 года, с целью замены французских истребителей Rafale и немецких Eurofighter.

VIDEO: A full-scale model of the Future Combat Air System (#FCAS) jet is unveiled at the #ParisAirShow in front of the defence ministers of France, Germany and Spain and French President Emmanuel Macron. #ParisAirShow2019 pic.twitter.com/x3XRWGmfMV — AFP news agency (@AFP) June 17, 2019

Министры обороны Франции, Германии и Испании подписали соглашение о создании трехсторонних рамок сотрудничества на авиасалоне в Париже. Там же был показан макет будущего самолета, а церемонию подписания посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французские Safran и немецкие MTU Aero Engines будут совместно разрабатывать двигатель нового военного самолета.

Dassault и Airbus представили совместное промышленное предложение правительствам Франции и Германии.

Французское и немецкое правительства рассчитывают инвестировать первые 4 миллиарда евро в боевой самолет к 2025 году, Франция, как лидер проекта, внесет 2,5 миллиарда евро.

Европейский проект столкнется с конкуренцией со стороны Великобритании, которая в прошлом году запустила собственные планы по созданию нового боевого истребителя, получившего название «Буря».