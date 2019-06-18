«Тунеядец»: Не могу смотреть, как власти учат нас жить 21 18.06.2019, 7:39

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Николай Пешко

Фото: Леонид Судаленко

Житель Гомеля настроен объявить голодовку.

Исполняя декрет Лукашенко о «тунеядцах», белорусские чиновники включают в базу «не занятых в экономике» людей самого разного рода деятельности и даже религиозных взглядов.

Своей историей с сайтом Charter97.org поделился 45-летний житель Гомеля Николай Пешкo.

- Как вы узнали о том, что вас включили в базу тунеядцев?

- Вы знаете, получилось как в анекдоте: мне в почтовый ящик положили жировку соседа. Поэтому сумма в ней оказалась такой же, как я привык платить. А когда пошел оплачивать – сумма оказалась намного больше: вместо обычного тарифа за горячую воду в 16,92 рублей мне предъявили к оплате тариф в размере 88,99 рублей за 1 гкал. Это было не так жестко, как я подозревал, но, по моему мнению, несправедливо.

Я несколько позвонил в бухгалтерию расчетного центра – и в итоге мне ответили: вас внесли в базу «тунеядцев».

После этого я обратился за помощью к юристу профсоюза РЭП Леониду Судаленко и мы решили написать официальное заявление на имя директора Расчетно-справочного центра (РСЦ) города Гомеля с просьбой объяснить, почему были повышены тарифы. Мне ответили: из Минска пришла информация о том, что я нахожусь в базе «тунеядцев» и в РСЦ должны были реагировать.

- Вы говорили в СМИ, что не работаете официально по религиозным причинам. Можно пояснить этот момент?

- Дело в том, что я – верующий человек, кришнаит, занимающийся активным служением. Мой статус можно сравнить со статусом христианского послушника, которому его духовный учитель также разрешил уже самостоятельное служение.

И возникает закономерный вопрос: если государство освобождает православных монахов и священников от всех налогов – то почему представителей других религий облагают еще и дополнительными поборами за «тунеядство»?

Я практикую свою религию уже много лет, у меня есть духовный учитель, который наделил меня полномочиями проводить религиозные служения. Но если я скажу кому-нибудь из чиновников, что я священник – они как минимум покрутят пальцем у виска. Мне очень часто приходилось сталкиваться на этой почве с оскорблениями, дискриминацией и другими непредвиденными и неприятными случаями – вплоть до вызова «скорой» и карательной медицины.

Сейчас из-за сильного давления властей ради встречи с духовным учителем приходится выезжать за границу – например, в Украину. А раньше я, как и полагается священнику, проповедовал – но затем за это начали «прессовать».

Понятно, что какие-то минимальные доходы у меня есть за счет случайных заработков, помощи знакомым и так далее. Официально в нашей стране невозможно основать ашрам (монастырь – ред.) и быть там брахмачари (учеником, послушником – ред.). Но я стараюсь придерживаться религиозных принципов брахмачари в повседневной жизни – меньше думать о материальном, больше заниматься духовным развитием. Раньше, пока власти полностью не запретили мою деятельность, я проповедовал и собирал пожертвования. Но это очень не нравилось чиновникам и милиции – ведь таким образом человек им не подчиняется. В итоге начали «заламывать руки» и запрещать проповеди и служение. Хотя православным монахам разрешают жить за счет пожертвований и не работать официально по найму.

При этом мне «не повезло» в том смысле, что я являюсь собственником небольшой квартиры в Гомеле и попадаю под декрет о «тунеядцах». Хорошо, что хоть квартира маленькая и коммуналку даже по «тунеядскому» декрету не могут насчитать астрономическую. Ведь пеня по ней – 0,3% в месяц, что дает властям возможность со временем выселять малоимущих и безработных.

- Как вы прокомментируете то, что безработные должны платить за горячую воду в 5,5 раз больше, чем обычные граждане?

- Я всегда возмущался по этому поводу, в том числе и в разговорах со своими друзьями и единомышленниками. Из всех официальных СМИ нам говорят, что мы якобы живем в «социальном государстве».

Но на деле оказывается, что как только ты остаешься без работы или просто хочешь заниматься тем, что тебе интересно – духовными практиками, творчеством, даже литературной деятельностью – на тебя вместо помощи обрушиваются репрессии.

Вы только подумайте: малоимущему нужна помощь – а государство забирает у него последнюю рубашку и выставляет счет. Не помогают, а добивают. Социального государства для простых людей у нас нет – оно есть только для чиновников, которые назначают себе большие зарплаты.

- Стало известно, что вам удалось освободиться от повышенной коммуналки хотя бы на квартал. Как это получилось сделать?

- С разной несправедливостью от государства из-за моей религии я настолько много сталкивался, что уже выработались кое-какие навыки противостоять ей.

Дело в том, что у меня очень плохое зрение, высокая степень близорукости. В поликлинике я взял справку об ограниченных возможностях для трудоустройства и мы с Леонидом Судаленко отправились в пятницу, 14 июня, в комиссию Железнодорожного района Гомеля, где я прописан.

Если бы на вопрос комиссии «почему не работаете?», я начал говорить о духовном учителе и благословении на служение, то вряд ли бы это окончилось чем-то хорошим. Поэтому я просто предоставил справку об очень высокой близорукости, которая ограничивает для меня возможность работать во многих сферах.

Вначале комиссия предлагала какие-то рабочие специальности, на которые еще и нужно было переучиваться, но в итоге аргументы со зрением подействовали. Кроме того, я сказал, что думаю: вместо того, чтобы человеку помочь, вы у него последние деньги забираете. И потребовал удалить себя из базы «тунеядцев».

В итоге они посовещались и решили освободить от повышенных тарифов сроком на квартал.

- Но ведь три месяца быстро пройдут. Что намерены делать дальше?

- Да, и с осени, кроме подогрева воды, будут повышенные тарифы на газ и отопление.

Но я намерен не сдаваться. Не хочу быть жертвенной овцой для государства. Я могу себя обеспечивать, помогая друзьям за небольшое вознаграждение, и при этом заниматься своим основным делом, которому я посвятил уже половину жизни.

Если не исключат из базы «тунеядцев», если будет нужно – объявлю голодовку. И готов держать ее достаточно долго. По крайней мере, я так себя настраиваю.

В конце концов, голодовка даже способствуют очищению сознания. Кроме того, мне придется платить последние деньги по повышенным коммунальным счетам – так что и выхода другого нет. Возможно, голодовка и позволит достучаться до нашего правящего класса. По крайней мере, я настраиваю себя на серьезную борьбу с теми людьми, которые находятся у руля власти, но должным образом не выполняют свои обязанности.

Многие единомышленники-кришнаиты избегают разговоров о политике, считая, что это не их дело.

Но я просто не могу равнодушно смотреть, как те, кто находятся у власти, не обладают должными моральными качествами, но при этом учат нас жить и говорят, что «заботятся о народе». Хотя на самом деле все обстоит иначе.