Добыча сланцевой нефти в США бьет рекорды 1 18.06.2019, 8:26

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В июле она может вырасти до 8,52 миллионов баррелей в сутки.

Ожидаемая добыча нефти в США из семи основных сланцевых пластов в июле вырастет примерно на 70 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 8,52 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном отчете независимого агентства в составе федеральной статистической системы США, ответственной за сбор информации об энергетике (EIA), пишет 17 июня агентство Reuters.

Наибольшее увеличение добычи нефти, на 55 тыс. баррелей в сутки, ожидается в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико.

Добыча в Северной Дакоте и сланцевом бассейне Монтаны Баккен вырастет на 11 тыс. баррелей в сутки. Добыча из близлежащего бассейна Ниобрара вырастет на 10 тыс. баррелей в сутки.

Благодаря сланцевой революции США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию и Россию.

В 2017 году суточный объем добычи нефти в США составлял 9,2 млн баррелей, в России – 10,5 млн. В начале 2018 года США впервые с 1970-х годов начали добывать больше 10 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть с 2014 года снизились почти в два раза, по состоянию на 17 июня эталонная марка нефти Brent торгуется в районе $61 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.