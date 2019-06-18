Зеленский: Санкции против России могут быть усилены 12 18.06.2019, 13:24

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Владимир Зеленский

Это рычаг для возвращения оккупированных РФ украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, опубликованном 18 июня, что санкции против России должны быть расширены, если имеющиеся не приведут к желаемому эффекту (перевод – gordonua.com).

По словам Зеленского, "санкции – это дипломатический инструмент для достижения результатов", таких как прекращение огня и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент отметил, что "если этот инструмент не работает, то механизм должен быть расширен".

Он подчеркнул, что санкции – это единственный рычаг для освобождения оккупированных территорий.

Журналист сказал, что в Германии идут дебаты по поводу целесообразности антироссийских санкций, поскольку они "не влияют на поведение Кремля".

Зеленский ответил, что "санкции могут быть усилены, если их эффект не будет удовлетворительным".

В отношении России действуют индивидуальные и секторальные ограничительные меры Европейского союза в связи с агрессией на Донбассе, а также санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. В марте 2019 года санкционный список был расширен, в него включили восемь граждан РФ, причастных к нападению на украинские военные корабли в Черном море.

20 июня Европейский союз планирует продлить экономические санкции против России.