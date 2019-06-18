Бага - о жеребьевке ЛЧ: Польша в футбольном плане впечатляет 1 18.06.2019, 19:35

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ поделился мнением о предстоящем матче против польского «Пяста».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором борисовчане сыграют с польским «Пястом».

- Вчера вечером число возможных оппонентов для нашей команды существенно сократилось. Какую-то предварительную оценку вариантов проводили?

– Если честно, то нет. История неоднократно доказывала: кто бы ни достался, в любом случае приходится очень нелегко. Пускай это прозвучит банально, но играть в футбол научились все. И что-то выгадывать заранее смысла нет.

- Соответственно, выбор жребия восприняли спокойно?

– Вполне. Да, могли попасться представители менее рейтинговых стран, зато летели бы туда пять часов или выходили бы на «синтетику». А так... Мое отношение к выбору жребия уже ни на что не повлияет. Кто есть, к тому и будем готовиться.

- «Пяст» впервые стал чемпионом Польши…

– Завоевать золотые медали «экстраклясы» в соперничестве с «Легией», «Лехией», «Ягеллонией», «Лехом» – дорогого стоит. Да и вообще Польша в футбольном плане впечатляет: современные стадионы, классное освещение со стороны прессы, активные болельщики. И это говорит о многом, в том числе о силе нашего конкурента.

- Кстати, БАТЭ никогда прежде не пересекался на континентальной арене с клубами из Польши.

– Когда-то это должно было случиться. Хотя, конечно, необычно: столько раз выступали в Исландии и других отдаленных точках, а в соседнюю страну судьба не забрасывала. Что ж, вот и познакомимся. Полагаю, польские клубы выделяются физической готовностью, сильные, обученные, агрессивные. Вдобавок «Пяст» впервые примет участие в Лиге чемпионов – и постарается выложиться на сто процентов, продемонстрирует сумасшедшую самоотдачу. Ожидаем тяжелого противостояния.

- Вы же в курсе особых отношений между фанатами БАТЭ и «Пяста»?

– Наслышан о «згоде», вижу баннеры на каждом нашем матче. Получается, дружили-дружили, а сейчас придется бороться за выход в следующий лигочемпионский раунд. Такова футбольная жизнь.

- Пока обладаете весьма скудными данными о команде из Гливице?

– Открыл ее официальный сайт, быстро просмотрел актуальные новости. Узнал, что «Пяст» отправился на сбор в Венгрию, где планирует провести пару спаррингов. Вскоре приступим к поиску необходимой информации. Учитывая, что чемпионат Польши стартует только 20 июля, будем полагаться на видеозаписи матчей прошлого сезона и последних контрольных встреч. Надеюсь, удастся хотя бы на одну из них послать кого-то в разведку. Иными словами, подключаем все источники.

- Какова приоритетность поединков с «Пястом» в ряду других?

– Для БАТЭ следующая игра – всегда главная. Но прекрасно понимаем значимость Лиги чемпионов и станем постоянно держать в уме грядущие противостояния с польским клубом. Лето для нас – жаркая пора, но уже привыкли к такому. И чемпионат, и Кубок, и еврокубки – перегруппируем силы и будем работать, – цитирует Багу официальный сайт БАТЭ.