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В Беларусь возвращается жаркая погода

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  • 18.06.2019, 20:03
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В среду будет до +30.

В ближайшие сутки, 19 июня, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков.

Ветер будет неустойчивый, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами будет немного прохладнее — 8-10 градусов. Днем прогнозируется 24-30 со знаком "плюс", передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

В ближайшие дни очень теплая погода с температурой воздуха до +30 сохранится, но возможны дожди. В выходные немного похолодает.


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