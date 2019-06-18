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Главный тренер «Пяста»: Матчи с БАТЭ? Нам выпал самый сложный оппонент из возможных

  • 18.06.2019, 22:32
Вальдемар Форналик
Фото: Footboom.com

Вальдемар Форналик прокомментировал предстоящие матчи против БАТЭ в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер «Пяста» Вальдемар Форналик прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги чемпионов, передает football.by.

«БАТЭ – участник Лиги чемпионов и Лиги Европы, они выходили из группы. Перед нами стоит большая задача. Нам выпал самый сложный оппонент из возможных. Мы хотим подготовиться к этим матчам как можно лучше. На данный момент мы знаем, что они в середине сезона, что они сейчас на втором месте, мы знаем, какие матчи у них впереди. Поэтому мы пошлем наблюдателей на матчи и сделаем все, чтобы подготовиться к играм оптимально, — сказал Форналик.


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