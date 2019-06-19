Курт Волкер: Будущее Украины определится в ближайшие три месяца 2 19.06.2019, 9:33

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Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа призвал США поддержать Владимира Зеленского.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Вашингтон оказать как можно большую поддержку Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, сообщает nv.ua.

«Будущее Украины на ближайшие пять лет будет определяться в ближайшие три месяца», - отметил Волкер.

По его словам, он не видит «никаких признаков» от Москвы в желании положить конец боевым действиям на Донбассе.

В то же время Волкер подчеркнул, что Россия не является единственной угрозой стабильности Украины. По его мнению, олигархи часто влияют на государственные решения «за кулисами» и «душат экономическое развитие».

Волкер также сообщил, что в ближайшие недели Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.