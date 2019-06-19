Про клубничный кризис 5 Юлия Сивец

19.06.2019, 13:22

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Когда белорусские госорганизации сообщают, что ситуация в какой-то сфере «стабилизировалась», начинаешь волноваться.

Ведь скорее всего ситуация выглядит иначе. Вот и сейчас, когда в управлении организации торговли и общественного питания в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что ситуация с ценами на клубнику стабилизировалась, то как-то в это не очень поверилось.

О том, что цены на клубнику в этом году будут низкими прогнозировали еще в апреле. Ведь на юге Европы сезон этих ягод стартовал с рекордно низких цен. В соседней Польше уже в начале апреля цены били все антирекорды. По этой причине в Украине заволновались также в начале апреля. А в Беларуси, как всегда, «все было стабильно», а потому никто не волновался.

По итогу эта стабильность привела к тому, что на Полесье фермеры в июне не смогли сдать клубнику даже по 20 копеек за килограмм. Цена на большие и отобранные ягоды составляет 50 копеек. Некоторым скупщикам клубнику бросали прямо под ноги.

Не прошло и недели, как Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило, что в настоящее время ситуация на рынке «стабилизирована» и, внимание, государство принимает у населения клубнику для промышленной переработки по цене 30-70 копеек за килограмм. Крутая в Беларуси все-таки «стабилизация». На целые 10 копеек выше, чем тогда, когда некоторые фермеры просто выбрасывали клубнику.

Правда, товарные ягоды обещают принимать по цене один рубль за килограмм. Теперь осталось поверить, что Белкоопсоюз увидет эти товарные ягоды. А не будет приравнивать всю клубнику к обычной, которая идет на промышленную переработку. А вообще, хорошо, что хоть через два месяца заметили проблему, которая в соседних странах прогнозировалась ранее. А могли бы просто сделать вид, что «все хорошо».

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»