Умер культовый рок-музыкант Леонид Нарушевич 19.06.2019, 21:42

Леонид Нарушевич

Белорусский музыкант был одним из известнейших в Европе импровизаторов.

Ушел из жизни музыкант и лидер группы «Князь Мышкин» Леонид Нарушевич. Ему было 55 лет. Друзья музыканта не знают точной причины смерти, но подозревают, что дело в сердце, передает euroradio.fm.

Группа интуитивной импровизации «Князь Мышкин» известна с 1991 года. В ней в свое время были замечены участники «Троицы» Иван Кирчук и Юрий Павловский, лидер Zartipo Андрей Иванов, поэт и музыкант Виктор Семашко. Музыку, которую исполнял коллектив, Нарушевич называл музыкой состояния, а себя — архитектором.

«Играем все, что в голову приходит, слушаем друг друга, получаем от этого удовольствие. Со стороны это, может быть, смотрится диковато, но мне, честно говоря, абсолютно всё равно. Потому что многое из того, что смотрится со стороны диковато, и у других получается точно так же… Мы пытаемся приблизиться ближе к природе… Мы не считаем себя какими-то выдающимися. Я вообще себя музыкантом не считаю. Я — архитектор. Потому что музыкант берёт гитару — и пошёл „поливать“. Есть такие специалисты. Нам так, где-нибудь в уголке привалиться…» — рассказывал музыкант в интервью "Еврорадио" накануне 20-летия «Князя Мышкина».

Помимо «Князя Мышкина», Леонид Нарушевич делал совместные проекты с певицей Ирэной Котвицкой, поэтами Виктором Жибулем, Верой Бурлак, Дмитрием Строцевым. В последнее время Леонид выпустил несколько альбомов с музыкантом Владом Бубеном и поэтом Александром Плоткой в рамках проекта Buben Naruszewicz Baisan.