Иран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом 3 20.06.2019, 10:57

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Дрон типа Navy MQ-4C Triton

Фото: Reuters

Дрон не нарушал воздушного пространства Ирана.

ВВС США не совершали 19 июня полетов над Ираном, заявил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан, комментируя информацию о том, что иранские военные сбили американский дрон на юге страны, сообщает dw.com.

США сообщили, что дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". Об этом сообщили в четверг, 20 июня, агентства Reuters и AP со ссылкой на официальный источник.

Поздно вечером в среду, 19 июня, Центральное командование вооруженными силами США заявило, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. "Самолеты США не совершали полетов в воздушном пространстве Ирана", - подчеркнул представитель Центрального командования ВС США, отвечающего за военные операции США на Ближнем Востоке, Билл Урбан, не дав никаких дальнейших комментариев.

Несколькими часами ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил через иранское информагентство Farsnews, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге страны, в провинции Хормозган.

КСИР считается в Иране элитными войсками и подчиняется непосредственно аятолле Али Хаминеи.

Ранее США официально подтвердили, что дружественная Ирану вооруженная группировка хуситов сбила американский дрон над территорией Йемена 6 июня. Кроме того, на прошлой неделе ВС Ирана также предприняли попытку сбить принадлежащий США беспилотник, сообщает информагентство Reuters.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года президент Америки Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых США обвинили Иран.

В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.