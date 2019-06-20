Как замминистра труда учил пенсионеров выживать 7 20.06.2019, 15:23

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О чем забыл упомянуть чиновник?

На онлайн-конференции житель Борисова поинтересовался, реально ли, по мнению замминистра труда, пенсионеру прожить на среднюю пенсию, которая едва превышает 400 рублей, пишет «Салiдарнасць».

– И будет ли это полноценной жизнью, на ваш взгляд, или выживанием? Речь не идет о путешествиях на пенсии по стране и за пределами страны (как делают те же европейские пенсионеры, которые могут на отдыхе путешествовать), а о банальной возможности купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке.

Замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков заметил, что «уровень государственных пенсий зависит от экономических возможностей и определяется объемом имеющихся пенсионных средств».

При этом чиновник добавил, что жизнь на пенсии нельзя рассматривать только через призму государственного пенсионного обеспечения. Он привел пример, как за рубежом практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнуть в пенсионный период. По его словам, именно эти накопления позволяют пенсионерам путешествовать. Ковальков обратил внимание на то, что в Беларуси также имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость.

Говоря о зависимости от экономических возможностей, чиновник явно упустил тот момент, что эти самые возможности напрямую зависят от государства. Именно оно обязано создать своим гражданам все необходимые условия для развития, труда и возможности обеспечить себе достойную жизнь на пенсии.

Мы же десятый год наблюдаем картину безуспешного штурма некогда обещанной планки зарплат «попятьсот». И полное нежелание проводить как воздух необходимые реформы в экономике.

Дополнительные сбережения — это хорошо, кто бы спорил. Но многие ли сегодня могут отложить на старость, получая мизерные зарплаты? И это также прямое следствие многолетнего ручного управления экономикой.

И последнее. После череды девальваций, изрядно потрепавших вклады тысяч белорусов, многие просто опасаются нести свои кровные в банки и страховые компании.