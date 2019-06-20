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Владислав Колячонок: Моя главная мечта и цель — выиграть Кубок Стэнли

  • 20.06.2019, 18:06
Владислав Колячонок

Белорусский защитник поделился мнением о драфте НХЛ.

Белорусский защитник Владислав Колячонок поделился мнением о драфте НХЛ. По разным оценкам экспертов и скаутов его выберут в 1-2 раунде. Драфт состоится 21-22 июня в Ванкувере.

"В октябре я был обменян из "Лондона" во "Флинт", и это стало для меня настоящим вызовом, — сказал белорус. — Сигналом о том, что нужно развиваться. Я много работал и в "Лондоне", но когда происходит обмен, ты становишься голодным до личных результатов, до голов.

По правде, попадание на драфт НХЛ нельзя назвать моей главной целью. Я никогда не воспринимал его как какую-то мечту. Моя главная мечта и цель — выиграть Кубок Стэнли", — приводит слова Колячонка hockey.by со ссылкой официальный твиттер OHL.


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