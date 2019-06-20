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Страны Балтии отключатся от российских электросетей

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  • 20.06.2019, 21:31
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Эстония, Латвия и Литва подключат свои энергосети к сети ЕС через Польшу.

В четверг, 20 июня, премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши вместе с представителями Еврокомиссии приняли решение об отключении стран Балтии от энергосистемы России.

Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Как сообщается, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Марош Шефчович вместе главами правительств балтийских стран и Польши перед саммитом в Брюсселе подписал дорожную карту для обеспечения синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью.

"Комиссия всегда была сторонницей полной интеграции сетей стран Балтии с сетью Европы и мы делаем все возможное для содействия решительному прогрессу в синхронизации и работаем над внедрением стратегической энергетической инфраструктуры региона Балтийского моря", - заявил Юнкер.

В соответствии с дорожной картой, синхронизация будет реализована не позднее 2025 года. Также Еврокомиссия проведет переговоры с Россией и Беларусью для обеспечения беспроблемного отключения.


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