В продажу возвращается васильковое мороженое 20.06.2019, 22:06

Однако на упаковке уже не будет надписи «Жыве Беларусь!».

Весна шла к своему финишу, когда стало ясно, что вкус родины необязательно отдает картофелем. В продаже появилось васильковое мороженое. Идея выстрелила — пипл хавал в прямом смысле. В первую же неделю продаж белорусы съели больше ста тысяч пачек, а потом все резко закончилось. Васильковый пломбир как-то вдруг исчез. Ходили самые разные конспиративные теории на этот счет. Но все оказалось несколько проще. Сегодня люди, которые продвигают это морожко в массы, запаслись тонной продукта и стали раздавать его прилетающим иностранцам. Правильно, пусть ребятки тоже кайфанут, пишет «Онлайнер».

После первой недели продаж василькового пломбира поставки в магазины остановили. Авторы идеи просто не были готовы к такому ажиотажу, хоть и ожидали высокий спрос на новинку.

— Интуитивно понимали, что у василькового мороженого большой потенциал, но все же и риски были высокие: если новое мороженое не поймут или не воспримут, все эксклюзивное и дорогое сырье — это убытки, — говорят представители «Белого полюса».

Аналитики компании планировали объемы исходя из типовой ситуации невысокого сезона мороженого. Но продажи оказались такими, словно уже середина июля.

— Мы изготовили 8 тонн пломбира в расчете, что этого хватит до конца мая. Но реальность превзошла наши ожидания: белорусы разобрали пломбир за неделю. Конечно, мы учли опыт и в преддверии Европейских игр выпустили уже не 100 тысяч пачек, а в три раза больше.

По поводу слухов про запрет.

— Его никто не запрещал — наоборот. Теперь мы даже изготовили больший объем, чем планировали. Свежая партия пломбира весит 20 тонн. Мороженое можно купить в супермаркетах и получить по прилете в аэропорту или во время экскурсии Open Minsk. Запрещать мороженое, а особенно летом — не очень логичный ход. Тем более все ингредиенты качественные и натуральные. Были слухи про фразу «Жыве Беларусь». Мол, из-за нее мороженое пропало. Но здесь нет ничего криминального: это цитата народного поэта Янки Купалы. С ней была изготовлена первая упаковка, но по плану хочется менять разговорник в течение всего лета. На обертку вмещается всего пять фраз, нам же хочется, чтобы туристы смогли выучить больше. Например, если с прошлой упаковки туристы могли узнать «Як дабрацца да Зыбіцкай», то во второй версии — «Падкіньце да Мінск-Арэны». В планах по обновлению обертки мороженого — тридцать фраз: по одной на каждый день «безвиза».

Про слух. Руководитель магазина Symbal.by Павел Белоус написал на своей странице в Facebook: «Сёння даведаўся, што ў пятніцу для symbal.by будзе апошняя пастаўка валошкавага марозіва „Белы полюс“, гандлёвы прадстаўнік кажа, што менавіта гэтага марозіва не будзе тыдзень, а можа і больш, а першая ўся партыя ўжо развезеная па крамах. І хутчэй за ўсё, не проста так, а праз надпіс на ўпакоўцы „Жыве Беларусь!“, і калі яно і з'явіцца зноў, то ўжо без яго. Каму не спадабаўся надпіс на ўпакоўцы „Жыве Беларусь!“ ці смак марозіва? Загадка…»

Маркетологи отмечают, что фразы «Жыве Беларусь!» тем не менее больше не будет: «На каждую партию новый разговорник. Та партия ушла за неделю почти сразу же».

Теперь ребята мутят движуху. Сегодня морожко стали раздавать иностранцам в аэропорту.

— Наверняка многие слышали о том, как в Грузии встречали шестимиллионного туриста: с дорогим вином и во всех проявлениях гостеприимства. Мы захотели, чтобы этим летом Беларусь также запомнилась гостям как страна, которую буквально можно попробовать на вкус. Приготовили для гостей больше 10 000 порций десерта. Угоститься пломбиром после схождения с трапа самолета иностранцы смогут с 20 по 22 июня.

Кроме угощения в аэропорту, мы также подготовили мороженое для посетителей экскурсий по Минску. Запустим специальный экскурсионный маршрут с 20 по 30 июня. В каждый из этих дней в 13:00 от площади Якуба Коласа в Минске будет отправляться двухэтажный автобус Open Minsk с необычной программой. Туристов научат белорусским фразам, помогут подписать и отправить открытки друзьям в разные уголки мира. «Прывітанне з самага чыстага горада! Дранікі вельмі смачныя. Шлю табе буську!» — иностранцы выберут, какие фразы наилучшим образом описывают их впечатления, и угостятся пломбиром из васильков.

И да, еще люди с «Белого полюса» говорят, что васильки у них настоящие. Мол, внутри стаканчика даже можно встретить лепестки. Наполнитель-джем производители заказывали у своих партнеров из Латвии. Те, в свою очередь, заказали васильки у других поставщиков. Процессы производства сырья для продукта с оригинальным рецептом не могут быть мгновенными, поэтому пришлось ждать около двух недель. Затем к этому всему добавились ржаные стаканчики из Могилева. Получился готовый продукт.