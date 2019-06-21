Комиссия вооруженных сил Сената США заявили о стратегическом значении Польши 3 21.06.2019, 12:00

Комиссия опубликовала свою версию оборонного бюджета на 2020 год.

Комиссия вооруженных сил американского Сената опубликовала свою версию оборонного бюджета США на 2020 год, передает polradio.pl.

В документе говорится о стратегическом значении Польши в сдерживании возможной российской агрессии, а также о необходимости увеличения постоянного военного присутствия США в Польше. Сенаторы также хотят продолжения ротационного присутствия американских войск в Восточной Европе.

Комиссия вооруженных сил Сената отметила, что стратегическое соревнование с Россией является приоритетом Пентагона, оно также является одним из пунктов Национальной оборонной стратегии. Сенаторы оценили, что несмотря на значительный прогресс, который достигнут благодаря ротационному присутствию американских войск в Восточной Европе, на сегодня размещение вооруженных сил США не является адекватным угрозы со стороны России.

«В контексте геостратегического расположения и военных возможностей, Польша играет ключевую роль в сдерживании возможной российской агрессии против союзников НАТО в Центральной и Восточной Европе», - говорится в документе.

Комиссия рекомендует увеличение «устойчивого» присутствия американских войск в Польше, в частности, подразделений боевой поддержки и элементов оперативного командования.

О таких подразделениях говорится в подписанной президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом декларации об усилении военного присутствия США в Польше.

Согласно предложению американского Сената, бюджет предусматривает проведение до конца 2022 года военных маневров в Восточной Европе. Сенат тоже накладывает на Секретаря национальной обороны обязанность проработать четырехлетний план дальнейших действий США в рамках Европейской инициативы отпугивания.

В проекте бюджета Трамп предлагал назначить на деятельность Европейской инициативы отпугивания 5,9 миллиардов долларов, то есть на 600 миллионов меньше, чем в 2019 году.